Грудинин сохранил усы и придумал новое условие в споре с Дудем

Павел Грудинин, уступивший на президентских выборах Владимиру Путину, не сбрил усы, несмотря на проигранный спор с журналистом Юрием Дудем. Он согласен это сделать, только если сам Дудь признает выборы честными.

Как сообщает 19 марта «Медуза», Грудинин пришел на пресс-конференцию в своем прежнем облике с усами. На вопрос о том, собирается ли он побриться, экс-кандидат в президенты ответил: «Как только Дудь на камеру скажет, что он считает эти выборы абсолютно честными, я сразу при нем и побреюсь».

Пресловутое пари Грудинин заключил во время интервью с Юрием Дудем в начале февраля. Тот предложил ему сбрить усы, если коммунист не наберет 15% голосов. Если же наберет, журналист обещал сам побриться налысо. В итоге результат Грудинина составил 11,79%, а сам он назвал прошедшую кампанию грязной и нечестной. После этого Дудь выложил в соцсети фото бритвы.