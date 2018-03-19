Еще
15:39 19.03.2018
Пришлите свою новость!
15:35
Дацик приговорен за голый марш проституток
15:30
В ресторане Пушкина официант остался без денег и со сломанной рукой
15:25
Есть участок, где Путин проиграл выборы
15:19
ГК «АБЗ-1» предложила удешевить строительство трамвая до Славянки на треть
15:13
Распространителя детского порно задержали в Петербурге через каналы Интерпола
15:09
Президент Хорватии поздравила Путина с победой на выборах
15:04
Путин назвал внутреннюю повестку приоритетной для нового президентского срока
15:00
Эксперты ОЗХО приступили к работе на месте отравления Сергея Скрипаля
14:55
Японцы запустят в продажу Eclipse Cross, готовый к 92-му бензину
14:50
В Красном Селе построят спорткомплекс
14:46
Чтобы снять ограничения Росавиации, Azur Air уволила генерального директора
14:42
Грудинин сохранил усы и придумал новое условие в споре с Дудем
14:38
Поведение депутата Слуцкого оценят на закрытом заседании в Думе
14:32
Матвиенко: Запад разочаруется в санкциях
14:14
Театр имени Ленсовета не изменит репертуар после ухода Бутусова
14:12
Число госпитализированных в Боткинскую больницу с гриппом достигло максимума
14:07
Благовещенский, Троицкий и Тучков мосты разведут в ночь на вторник
14:03
В Петербурге проповедник исламского освобождения отправлен к пастве строгого режима
13:58
Президент Приднестровья поздравил Путина с победой
13:53
СМИ: Дерипаска требует с Насти Рыбки и Алекса Лесли по миллиону рублей
13:49
Дело о покушении на сбыт 7,5 кг наркотиков начальником угрозыска на Финляндском вокзале дошло до суда
13:45
Глава МИД Британии назвал «абсурдной» позицию России по делу Скрипаля
13:42
Сотрудников ГИБДД города и области оснастили персональными видеорегистраторами
13:35
Сборная России записала видео Александру Кокорину
13:32
Со счетов АФК «Система» сняли арест после мирового соглашения с «Роснефтью»
13:22
Самосвал на КАД вжал «Ладу» в отбойник, приподняв её в воздух
13:10
«Квартира» приглашает петербуржцев поговорить о важном
13:05
В России разработают двигатель для сверхлегких ракет
12:57
В Петербурге задержана подозреваемая в торговле людьми
12:47
Мария Максакова в годовщину убийства супруга споет Дездемону в харьковской опере
12:44
Ночью после выборов президента РФ на Земле случилась магнитная буря года
12:31
На Мурманском шоссе ДТП остановило военных
12:21
Итоги выборов отменили на участках в Тюмени, Новокузнецке и Махачкале
12:21
Москва и Петербург снизили цены на элитное жилье
12:12
«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы
12:10
«Роснефть» за год нарастила прибыль более чем на четверть
12:06
Порошенко сделал заявление о ничтожности выборов президента РФ в Крыму
11:59
За границей за Путина проголосовали 84%. Но Грудинин выиграл на участке в Иране
11:55
Суд арестовал имущество бывшей супруги Джигарханяна
11:50
Кандидат в премьеры Италии поздравил Путина с победой
11:40
В Ломоносовском районе УИК не заметил пропажу бюллетеня
11:33
ЦИК отменит итоги голосования на пяти участках
11:29
Маршрутку в Петербурге угнали прямо с охраняемой парковки
11:25
Путин получил самое большое число голосов в истории России
11:21
Врач в Петербурге заплатил 130 тысяч за избиение каратиста пивной бутылкой
11:14
Трое жителей Ленобласти в воскресенье умерли насильственной смертью
11:05
ЦИК назвала предварительную явку на выборах президента
11:04
Минобороны: Более 3,5 тысячи сирийцев вышли из Восточной Гуты
10:47
Курс рубля начал падать
10:36
Волгоградская область выбрала новый часовой пояс
10:30
Очевидцы сообщают о множестве ДТП в Петербурге
10:19
В Петербурге посчитали все голоса. Путин набрал на 1,5 % меньше, чем в среднем по стране
10:18
Грудинин проспорил Дудю усы
10:10
Устроившего дебош в троллейбусе с перцовым баллоном петербуржца оставили на свободе
10:06
Жириновский пророчит отмену президентских выборов в России
09:57
Выпускники медвузов работают в поликлиниках Петербурга с наставниками
09:50
ЦИК посчитала 99,75 процента голосов
09:31
США наладили секретный канал связи с Северной Кореей
09:22
Перепившие петербуржцы обещали «всех взорвать» в день выборов
09:17
Квартирные воры сорвали паломничество петербуржцев в Грецию
09:11
Петербуржец заподозрил сиделок в краже орденов его отца и деда
09:07
В Крыму и Севастополе Владимир Путин набрал более 90 процентов голосов
08:52
Российских водителей обязали светиться
Предыдущие новости
Архив материалов
Выборы
Версия для печати
19.03.2018 14:42

Грудинин сохранил усы и придумал новое условие в споре с Дудем

Павел Грудинин, уступивший на президентских выборах Владимиру Путину, не сбрил усы, несмотря на проигранный спор с журналистом Юрием Дудем. Он согласен это сделать, только если сам Дудь признает выборы честными. 

Как сообщает 19 марта «Медуза», Грудинин пришел на пресс-конференцию в своем прежнем облике с усами. На вопрос о том, собирается ли он побриться, экс-кандидат в президенты ответил: «Как только Дудь на камеру скажет, что он считает эти выборы абсолютно честными, я сразу при нем и побреюсь».

Пресловутое пари Грудинин заключил во время интервью с Юрием Дудем в начале февраля. Тот предложил ему сбрить усы, если коммунист не наберет 15% голосов. Если же наберет, журналист обещал сам побриться налысо. В итоге результат Грудинина составил 11,79%, а сам он назвал прошедшую кампанию грязной и нечестной. После этого Дудь выложил в соцсети фото бритвы.  

Справка:

По результатам выборов президента России 2018 года Владимир Путин получил 76,67%, Павел Грудинин — 11,78%, Владимир Жириновский — 5,66%, Ксения Собчак — 1,67%, Григорий Явлинский – 1,04% голосов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК «Новоселье»
19.03.2018 13:18

«Новоселье: городские кварталы» вошел в ТОП-20 проектов для инвестиций

Е3 Investment проанализировала новостройки Петербурга на инвестиционную привлекательность. В итоговой рейтинг вошли 20 жилых комплексов ведущих девелоперов в различных районах города. Среди которых и “Новоселье: городские кварталы”
Магазин "Кей"
19.03.2018 10:00

Как защитить глаза от компьютера? - рассказывают специалисты КЕЙ

Современный человек проводит за компьютером большую часть дня, и порой расплачивается за повышенную нагрузку усталостью и раздражением глаз. Уменьшить негативное воздействие помогут компьютерные очки, которые защитят от излучения монитора
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.03.2018 17:30

Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.

Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Есть участок, где Путин проиграл выборы
Грудинин сохранил усы и придумал новое условие в споре с Дудем
Матвиенко: Запад разочаруется в санкциях
Итоги выборов отменили на участках в Тюмени, Новокузнецке и Махачкале
За границей за Путина проголосовали 84%. Но Грудинин выиграл на участке в Иране
В очередь за президентом
Трансляция: Выборы президента России
Денег нет, но кандидаты держались
Как чиновник Смольного в суд за честными выборами пошел
Откуда у выборов хвост
Новый ЗакС в лицах
Выборы-2016: социологии мешает стыд
Машина из Горловки наехала на выборы
Текстовая трансляция: выборы-2016
Кого мы выбираем
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мария Максакова в годовщину убийства супруга споет Дездемону в харьковской опере

коллаж /"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы

Путин получил самое большое число голосов в истории России

Новости компаний
УК «Новоселье»
19.03.2018 13:18
«Новоселье: городские кварталы» вошел в ТОП-20 проектов для инвестиций
Е3 Investment проанализировала новостройки Петербурга на инвестиционную привлекательность. В итоговой рейтинг вошли 20 жилых комплексов ведущих девелоперов в различных районах города. Среди которых и “Новоселье: городские кварталы”
Магазин "Кей"
19.03.2018 10:00
Как защитить глаза от компьютера? - рассказывают специалисты КЕЙ
Современный человек проводит за компьютером большую часть дня, и порой расплачивается за повышенную нагрузку усталостью и раздражением глаз. Уменьшить негативное воздействие помогут компьютерные очки, которые защитят от излучения монитора
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.03.2018 17:30
Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.
Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23
СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования
СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
фото предоставлено компанией Компания «Л1»
16.03.2018 10:59
ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре
15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».
Компания «Л1»
15.03.2018 17:45
ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре
Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
15.03.2018 17:30
В «Золотые купола» приезжала Золушка
В минувшие выходные в жилом комплексе «Золотые купола» в Сертолово показали спектакль «Золушка» театра «Кукольный дом». Юные жители жилого комплекса и их родители увидели знаменитое представление, получившее театральную премию «Золотая Маска».
ГК «Эталон»
15.03.2018 15:50
Открыты продажи квартир в двух новых корпусах квартала «Галактика»
Начались продажи квартир в корпусах 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.