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19.03.2018 14:38

Поведение депутата Слуцкого оценят на закрытом заседании в Думе

 

Жалобы журналисток на сексуальные домогательства со стороны народного избранника от партии ЛДПР Леонида Слуцкого изучат на комиссии Госдумы ФС РФ по этике.

Как пишет  РБК со ссылкой на главу комиссии Отари Аршба 19 марта, заседание пройдёт в закрытом режиме «в соответствии с положением о комиссии». Парламентарии соберутся в конце рабочей недели.

Справка:

Несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. На поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.

Позже к обвинениям в адрес Слуцкого присоединилась и официальный представитель МИД Мария Захарова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу.


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