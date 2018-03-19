Матвиенко: Запад разочаруется в санкциях

Победа Владимира Путина на президентских выборах показала безрезультатность экономических санкций. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению сенатора, западным странам придется менять тактику.

«Западные партнеры укрепили единство народа, народ сплотился вокруг лидера и оказал ему поддержку, — заявила Матвиенко 19 марта в эфире телеканала «Россия 24». – Думаю, что теперь они будут разочарованы своей политикой, безрезультативностью усилий раскачать позиции действующего президента России и будут менять свою тактику».

Кроме того, Матвиенко заявила, что ждет после инаугурации президента серьезных перестановок в правительстве.

«Нужна и новая, свежая кровь, которая позволит двигаться вперед, реализуя прорыв, в котором мы все заинтересованы», — сказала председатель Совфеда.

Напомним, действующий президент Владимир Путин по результатам обработки 99,94% бюллетеней получил 76,68% голосов избирателей.