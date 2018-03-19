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19.03.2018 14:32

Матвиенко: Запад разочаруется в санкциях

Победа Владимира Путина на президентских выборах показала безрезультатность экономических санкций. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению сенатора, западным странам  придется менять тактику. 

«Западные партнеры укрепили единство народа, народ сплотился вокруг лидера и оказал ему поддержку, — заявила Матвиенко 19 марта в эфире телеканала «Россия 24». – Думаю, что теперь они будут разочарованы своей политикой, безрезультативностью усилий раскачать позиции действующего президента России и будут менять свою тактику». 

Кроме того, Матвиенко заявила, что ждет после инаугурации президента серьезных перестановок в правительстве. 

«Нужна и новая, свежая кровь, которая позволит двигаться вперед, реализуя прорыв, в котором мы все заинтересованы», — сказала председатель Совфеда. 

Напомним, действующий президент Владимир Путин по результатам обработки 99,94% бюллетеней получил 76,68% голосов избирателей. 

Справка:

Незадолго до выборов президента России США расширили санкции против РФ под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года в самих Штатах. Активы фигурантов санкционного списка на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям страны будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц. При этом Госдеп отрицал тот факт, что эти меры приурочены к президентским выборам в России. 

За 2 дня до выборов стало известно, что Вашингтон не исключает введение дополнительных санкций в отношении Москвы под предлогом ее причастности к покушению в Великобритании на бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля.


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