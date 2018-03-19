Благовещенский, Троицкий и Тучков мосты разведут в ночь на вторник

«Мостотрест» продолжает подготовку к навигационному периоду: в Петербурге разведут три моста.

Как сообщает предприятие, автомобилистам и пешеходам в ночь на вторник, 20 марта, будет недоступен маршрут от Марсова поля к Петропавловской крепости через Троицкий мост —тот разведут по летнему графику, с 01:20 почти до пяти утра.

Ограничат доступ и на Васильевский остров — с 01:25 до 05:00 проверять будут состояние после зимы Благовещенского моста. При этом в расписании переправы предусмотрен традиционный перерыв — с 02:45 ее сведут на 25 минут.

Подготовка к навигации коснется и Тучкова моста. Его разведут почти на час в 02:00 и еще на полтора часа с половины четвертого ночи.

Неделей ранее в профилактических целях разводили Дворцовый и Большеохтинский мосты.