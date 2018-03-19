В Петербурге проповедник исламского освобождения отправлен к пастве строгого режима

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал адепта исламского освобождения виновным в пропаганде терроризма. Владимир Шмотов отправлен в колонию строгого режима.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 марта, дело Шмотова рассматривалось в особом порядке. «Подсудимый вину признал, ему назначено наказание восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима», – уточнили в пресс-службе.

Шмотов обвинялся в пропаганде терроризма через Интернет (часть 2 статьи 205.2 УК). Он был задержан после массовых обысков в 2014 году, спецназ посещал тогда общежитие морского технического университета.

Шмотова задерживали как приверженца партии исламского освобождения. Организация «Хизб ут-Тахрир» признана в России террористической и запрещена.

Владимир Шмотов – уроженец Ленинградской области. За год до задержания он участвовал в публичном круглом столе «Исламизм в Сети: русский вариант». Выступал с речью, основной посыл которой заключался в миролюбии ислама.

Шмотов – один из многочисленных «проповедников», признанных виновными в насаждении радикального ислама в Петербурге, изолированных от социума, но содержащихся в местах лишения свободы «общего пользования». Профильных учреждений для носителей взрывоопасных и радикальных идей пенитенциарная система России не имеет.