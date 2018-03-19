СМИ: Дерипаска требует с Насти Рыбки и Алекса Лесли по миллиону рублей
Российский миллиардер Олег Дерипаска потребовал с Насти Рыбки и Алекса Лесли по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, бизнесмен хочет запретить им использовать, хранить и распространять фото и видео с ним, а также информацию персонального характера.
Содержание иска Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) 19 марта раскрывает Znak.com со ссылкой на свои источники.
По данным издания, истец сообщает, что информация о его связи с Вашукевич не соответствует действительности, а фото с Дерипаской ответчики распространяли исключительно в рекламных целях, а также чтобы «удовлетворить обывательский интерес».
Ранее «Фонтанка» писала о том, что иск миллиардера суд начнет рассматривать 27 марта.
Справка:
Секс-скандал, получивший в народе название «рыбка-гейт» по псевдониму главной героини, начался с публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК обратил внимание общественности на видеоролики и фото из Инстаграма «девушки с пониженной социальной ответственностью», в которых фигурировали бизнесмен Олег Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько.
В ответ миллиардер подал иск в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края в отношении Анастасии Вашукевич и ее наставника Александра Кириллова, попросив рассматривать дело в закрытом режиме. Суд уже внес в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, в которых раскрываются подробности частной жизни Дерипаски. В настоящее время Рыбка и Лесли находятся в тайской тюрьме за нелегальное предпринимательство и оскорбление всего Таиланда. Вскоре их должны депортировать на родину.