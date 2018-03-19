СМИ: Дерипаска требует с Насти Рыбки и Алекса Лесли по миллиону рублей

Российский миллиардер Олег Дерипаска потребовал с Насти Рыбки и Алекса Лесли по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, бизнесмен хочет запретить им использовать, хранить и распространять фото и видео с ним, а также информацию персонального характера.

Содержание иска Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) 19 марта раскрывает Znak.com со ссылкой на свои источники.

По данным издания, истец сообщает, что информация о его связи с Вашукевич не соответствует действительности, а фото с Дерипаской ответчики распространяли исключительно в рекламных целях, а также чтобы «удовлетворить обывательский интерес».

Ранее «Фонтанка» писала о том, что иск миллиардера суд начнет рассматривать 27 марта.