Президент Приднестровья поздравил Путина с победой

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский 19 марта направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю переизбрания на пост президента РФ.

«Ваша уверенная победа на выборах – это гарантия доверия россиян к Вам как к политику и как к человеку, истинному патриоту Великой Державы», – отмечается в тексте поздравительной телеграммы, направленной в адрес президента Российской Федерации.

Глава приднестровского государства выразил уверенность, что под руководством человека с таким жизненным опытом, как у Владимира Путина, Россия продолжит укрепление своих позиций путем проведения независимой экономической и международной политики.

«Для каждого приднестровца Россия – центр силы, с которым наши граждане связывают свои надежды на свободное и мирное развитие. Народ Приднестровья безмерно благодарен Российской Федерации за мир на нашей земле, за те усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности и социальной защиты наших граждан», – отметил президент Приднестровья в тексте телеграммы.

Ранее Владимира Путина поздравили с победой главы КНР, Венесуэлы и Боливии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии и других государств.

ПМР провозгласила независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне событий «парада суверенитетов» и распада СССР, а после вооружённого конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдавии. На территории республики находятся российские миротворцы.