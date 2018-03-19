Дело о покушении на сбыт 7,5 кг наркотиков начальником угрозыска на Финляндском вокзале дошло до суда

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Обвиняемые — начальник уголовного розыска линейного отдела МВД Олег Ритман и полицейский патрульно-постовой службы Александр Иванов.

Как сообщает надзорное ведомство 19 марта, майору вменяют покушение на сбыт в особо крупном размере. Количество сильнодействующего синтетического наркотика, указанное в материалах дела, — 7,5 килограмма. По версии следствия, Иванов и Ритман приобрели вещество в мае 2016 года, хранили его в квартире в Пушкинском районе. На место встречи с покупателем наркотики перевозил третий фигурант, который, как писала «Фонтанка», был военнослужащим. Его, начальника уголовного розыска Санкт-Петербург – Финляндского линейного отдела и полицейского патрульно-постовой службы Санкт-Петербург – Витебского линейного отдела задержали 27 июля при попытке сбыта. Третий фигурант заключил досудебное соглашение и уже отбывает наказание, дело в отношении Ритмана и Иванова рассмотрит Санкт-Петербургский городской суд.

Как писала «Фонтанка», предполагалось, что найденные у фигурантов наркотики обвиняемые изымали у гражданских лиц. Это не первый раз, когда сотрудники управления угрозыска на транспорте фигурируют в делах о сбыте в крупном размере. Ранее подполковник транспортной полиции Алексей Левковский был приговорен к 18 годам за сбыт 36 килограммов наркотиков.