Глава МИД Британии назвал «абсурдной» позицию России по делу Скрипаля

Отрицание России к причастности отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии становится всё более абсурдным, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Свою позицию по поводу инцидента он высказал на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 19 марта.

Как пишет РБК, Джонсон заявил, что, не признавая ответственность за отравление экс-разведчика , российская сторона применяет «классическую стратегию», пытаясь «спрятать иголку правды в стоге сена», но Москве «больше не удастся никого обмануть».

«Здесь, на встрече, едва ли присутствуют представители стран, которые не пострадали в последние годы от злонамеренного или разрушительного воздействия России», — сказал он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Евросоюз полностью поддерживает Британию.