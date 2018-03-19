Глава МИД Британии назвал «абсурдной» позицию России по делу Скрипаля
Отрицание России к причастности отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии становится всё более абсурдным, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Свою позицию по поводу инцидента он высказал на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 19 марта.
Как пишет РБК, Джонсон заявил, что, не признавая ответственность за отравление экс-разведчика , российская сторона применяет «классическую стратегию», пытаясь «спрятать иголку правды в стоге сена», но Москве «больше не удастся никого обмануть».
«Здесь, на встрече, едва ли присутствуют представители стран, которые не пострадали в последние годы от злонамеренного или разрушительного воздействия России», — сказал он.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Евросоюз полностью поддерживает Британию.
Справка:
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях. Российская сторона все обвинения отрицает. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. 17 марта об аналогичной мере сообщили в России. Также российская сторона в связи с конфликтной ситуацией решила закрыть британское генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить работу в России Британского совета, который занимался продвижением в стране культуры и образования Великобритании.