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19.03.2018 13:35

Сборная России записала видео Александру Кокорину

Футболисты сборной России записали видеообращение к нападающему Александру Кокорину. Они поздравили игрока с днем рождения и пожелали ему скорейшего выздоровления. 19 марта Кокорину исполнилось 27 лет.

Нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Травму игрок получил в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» 15 марта в Петербурге. На третьей минуте матча Кокорин пошел в борьбу и получил удар по ногам, после которого не смог продолжить играть. Поле он покинул на медицинском каре.

17 марта в Риме Кокорин перенес операцию после травмы крестообразных связок. "Операция прошла успешно. В течение ближайшего месяца футболист будет проходить реабилитацию в Риме, после этого — вернется в «Газпром»-тренировочный центр. На поле Александр Кокорин сможет вернуться через 4-5 месяцев", – сообщал официальный сайт ФК "Зенит".

С большой долей вероятности игрок пропустит домашний чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля.


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Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
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