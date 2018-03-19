Со счетов АФК «Система» сняли арест после мирового соглашения с «Роснефтью»

Арбитражный суд республики Башкортостан снял обеспечительные меры со счетов АФК «Система», которые были приняты по ходатайству «Роснефти». Ранее стороны заключили мировое соглашение.

Информация об удовлетворении ходатайства о снятии ареста появилась на сайте арбитража 19 марта. Его подавали 12 марта «Роснефть», АФК «Система» и «Система-Инвест». Еще в феврале суд аналогичным образом отменил обеспечительные меры, которые были наложены на акции ПАО «Детский мир», которые принадлежат АФК «Система» (52,09%).

Арест на счета и акции был наложен в рамках разбирательств между «Роснефтью» и «АФК Система». До декабря 2014 года более 70 процентов акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система», но были возвращены в собственность государства по решению суда, установившего нарушения при приватизации. В октябре 2016-го половину акций за 329 миллиардов выкупила «Роснефть» в рамках новой приватизации. По мнению нового собственника, «Башнефть» успела значительно потерять в стоимости, а значит, АФК «Система» должна выплатить «Роснефти» 136,4 млрд рублей. Летом 2017 года АФК «Система» допустила технический дефолт, однако в декабре стороны заключили мировое соглашение, по которому «Роснефти» было выплачено 100 млрд.