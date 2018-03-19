«Новоселье: городские кварталы» вошел в ТОП-20 проектов для инвестиций

Е3 Investment проанализировала новостройки Петербурга на инвестиционную привлекательность. В итоговой рейтинг вошли 20 жилых комплексов ведущих девелоперов в различных районах города. Среди которых и «Новоселье: городские кварталы».

По мнению аналитиков, новостройки проекта КОТ «Новоселье» соответствуют всем пяти критериям комфортного проживания и перспективного инвестирования средств: благоприятная локация, качество комфорта, потенциал роста стоимости, высокий потенциал будущего спроса, наименьшие риски.

Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» реализуется в одноименной локации с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены три очереди строительства. Общая жилая площадь всех проектов, с учетом проектируемых составит 500 тыс. «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами, строит дороги и проезды. На территории Новоселья построены и работают два детских садика и строится школа на 525 мест. В настоящее время застройщик завершает возведение квартала "Дельта" – четвертой очереди строительства. Проект комфорт-класса представляет собой четыре 12-этажных дома, рассчитанных на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад, Ледовая Арена ICE RINK.

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

Справка о компании УК «Новоселье»