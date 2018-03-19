В России разработают двигатель для сверхлегких ракет

Подмосковное НПО «Энергомаш» изучает возможность создания ракетного двигателя для сверхлегких и легких носителей. Его могут направить на экспорт.

О начале работ над двигателем 19 марта сообщает корпоративное издание предприятия «За Родину». Использовать его будут на сверхлегких коммерческих ракетах, а также в носителях, которые разрабатываются в странах БРИКС.

«Этот двигатель должен стать вершиной наших знаний по жидкостным ракетным двигателям с освоением не свойственной нам задачи проектирования под заданную себестоимость», – цитирует издание главного конструктора НПО «Энергомаш» Петра Левочкина.

В России на данный момент не производят ракетоносители сверхлегкого класса, которые занимаются доставкой на низкую околоземную орбиту нескольких килограммов груза. В соответствующей программе Роскосмоса говорится, что работы начнут в 2026 году, а запуск намерены провести в 2028-м. При этом Россия использует три типа ракет легкого класса (до 5 тонн груза).

НПО «Энергомаш» им. Академика В.П. Глушко основано в 1929 году. В состав структуры входят, в частности, ПАО «Протон-ПМ» – изготовитель двигателей для ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М», а также АО «Конструкторское бюро химавтоматики» , которое делает двигатели для ракет «Союз» и «Ангара».