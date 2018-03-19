Финляндия будет выдавать по 400 евро на покупку электровелосипедов

Правительство Финляндии решило стимулировать граждан пересаживаться на электрические велосипеды путем выдачи денежного пособия. С 2018 по 2020 год каждый гражданин сможет получить по 400 евро на покупку этого экологически чистого вида транспорта. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Пособие на покупку электровелосипеда можно будет получить уже с 1 июля. Выдавать его будет транспортное агентство страны Trafi.

По данным министерства транспорта и коммуникации республики, в прошлом году было продано 3500 электрических велосипедов. Цена колеблется от тысячи до пяти тысяч евро.