Финляндия будет выдавать по 400 евро на покупку электровелосипедов

Еще
15:39 19.03.2018
Пришлите свою новость!
15:35
Дацик приговорен за голый марш проституток
15:30
В ресторане Пушкина официант остался без денег и со сломанной рукой
15:25
Есть участок, где Путин проиграл выборы
15:19
ГК «АБЗ-1» предложила удешевить строительство трамвая до Славянки на треть
15:13
Распространителя детского порно задержали в Петербурге через каналы Интерпола
15:09
Президент Хорватии поздравила Путина с победой на выборах
15:04
Путин назвал внутреннюю повестку приоритетной для нового президентского срока
15:00
Эксперты ОЗХО приступили к работе на месте отравления Сергея Скрипаля
14:55
Японцы запустят в продажу Eclipse Cross, готовый к 92-му бензину
14:50
В Красном Селе построят спорткомплекс
14:46
Чтобы снять ограничения Росавиации, Azur Air уволила генерального директора
14:42
Грудинин сохранил усы и придумал новое условие в споре с Дудем
14:38
Поведение депутата Слуцкого оценят на закрытом заседании в Думе
14:32
Матвиенко: Запад разочаруется в санкциях
14:14
Театр имени Ленсовета не изменит репертуар после ухода Бутусова
14:12
Число госпитализированных в Боткинскую больницу с гриппом достигло максимума
14:07
Благовещенский, Троицкий и Тучков мосты разведут в ночь на вторник
14:03
В Петербурге проповедник исламского освобождения отправлен к пастве строгого режима
13:58
Президент Приднестровья поздравил Путина с победой
13:53
СМИ: Дерипаска требует с Насти Рыбки и Алекса Лесли по миллиону рублей
13:49
Дело о покушении на сбыт 7,5 кг наркотиков начальником угрозыска на Финляндском вокзале дошло до суда
13:45
Глава МИД Британии назвал «абсурдной» позицию России по делу Скрипаля
13:42
Сотрудников ГИБДД города и области оснастили персональными видеорегистраторами
13:35
Сборная России записала видео Александру Кокорину
13:32
Со счетов АФК «Система» сняли арест после мирового соглашения с «Роснефтью»
13:22
Самосвал на КАД вжал «Ладу» в отбойник, приподняв её в воздух
13:10
«Квартира» приглашает петербуржцев поговорить о важном
13:05
В России разработают двигатель для сверхлегких ракет
12:57
В Петербурге задержана подозреваемая в торговле людьми
12:47
Мария Максакова в годовщину убийства супруга споет Дездемону в харьковской опере
12:44
Ночью после выборов президента РФ на Земле случилась магнитная буря года
12:31
На Мурманском шоссе ДТП остановило военных
12:21
Итоги выборов отменили на участках в Тюмени, Новокузнецке и Махачкале
12:21
Москва и Петербург снизили цены на элитное жилье
12:12
«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы
12:10
«Роснефть» за год нарастила прибыль более чем на четверть
12:06
Порошенко сделал заявление о ничтожности выборов президента РФ в Крыму
11:59
За границей за Путина проголосовали 84%. Но Грудинин выиграл на участке в Иране
11:55
Суд арестовал имущество бывшей супруги Джигарханяна
11:50
Кандидат в премьеры Италии поздравил Путина с победой
11:40
В Ломоносовском районе УИК не заметил пропажу бюллетеня
11:33
ЦИК отменит итоги голосования на пяти участках
11:29
Маршрутку в Петербурге угнали прямо с охраняемой парковки
11:25
Путин получил самое большое число голосов в истории России
11:21
Врач в Петербурге заплатил 130 тысяч за избиение каратиста пивной бутылкой
11:14
Трое жителей Ленобласти в воскресенье умерли насильственной смертью
11:05
ЦИК назвала предварительную явку на выборах президента
11:04
Минобороны: Более 3,5 тысячи сирийцев вышли из Восточной Гуты
10:47
Курс рубля начал падать
10:36
Волгоградская область выбрала новый часовой пояс
10:30
Очевидцы сообщают о множестве ДТП в Петербурге
10:19
В Петербурге посчитали все голоса. Путин набрал на 1,5 % меньше, чем в среднем по стране
10:18
Грудинин проспорил Дудю усы
10:10
Устроившего дебош в троллейбусе с перцовым баллоном петербуржца оставили на свободе
10:06
Жириновский пророчит отмену президентских выборов в России
09:57
Выпускники медвузов работают в поликлиниках Петербурга с наставниками
09:50
ЦИК посчитала 99,75 процента голосов
09:31
США наладили секретный канал связи с Северной Кореей
09:22
Перепившие петербуржцы обещали «всех взорвать» в день выборов
09:17
Квартирные воры сорвали паломничество петербуржцев в Грецию
09:11
Петербуржец заподозрил сиделок в краже орденов его отца и деда
09:07
В Крыму и Севастополе Владимир Путин набрал более 90 процентов голосов
08:52
Российских водителей обязали светиться
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
19.03.2018 12:58

Финляндия будет выдавать по 400 евро на покупку электровелосипедов

Правительство Финляндии решило стимулировать граждан пересаживаться на электрические велосипеды путем выдачи денежного пособия. С 2018 по 2020 год каждый гражданин сможет получить по 400 евро на покупку этого экологически чистого вида транспорта. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Пособие на покупку электровелосипеда можно будет получить уже с 1 июля. Выдавать его будет транспортное агентство страны Trafi.

По данным министерства транспорта и коммуникации республики, в прошлом году было продано 3500 электрических велосипедов. Цена  колеблется от тысячи до пяти тысяч евро. 


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК «Новоселье»
19.03.2018 13:18

«Новоселье: городские кварталы» вошел в ТОП-20 проектов для инвестиций

Е3 Investment проанализировала новостройки Петербурга на инвестиционную привлекательность. В итоговой рейтинг вошли 20 жилых комплексов ведущих девелоперов в различных районах города. Среди которых и “Новоселье: городские кварталы”
Магазин "Кей"
19.03.2018 10:00

Как защитить глаза от компьютера? - рассказывают специалисты КЕЙ

Современный человек проводит за компьютером большую часть дня, и порой расплачивается за повышенную нагрузку усталостью и раздражением глаз. Уменьшить негативное воздействие помогут компьютерные очки, которые защитят от излучения монитора
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.03.2018 17:30

Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.

Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Финские пограничники не пустили пьяного россиянина в Финляндию
Россиянин лишился на границе 142 кг финских продуктов
В Финляндии на выборах президента РФ проголосовало рекордное число избирателей
Финляндия будет выдавать по 400 евро на покупку электровелосипедов
Финскую визу можно успеть получить до апреля
Агентство Standard & Poor's предсказывает замедление финской экономики
В Финляндии отмечается День равноправия
Финский МИД: Переговоры между США и Северной Кореей пройдут в Хельсинки
Финляндия усилит контроль за депортацией беженцев
СМИ: Финляндия примет переговоры между США и Северной Кореей
Как на "Торфяновке" расширяют окно в Европу
Выходные в Финляндии 17 - 18 марта: День святого Патрика и шоу шаолиньских монахов
Как Финляндия будет захватывать Арктику
«Успех бизнеса в России - доверие, а не выпитая водка»
Кто эти финки? Тест
Выходные 8 - 11 марта: биатлон, джаз и День сауны
Финская «Фонтанка» переехала. Объясняем, что к чему
SRV ищет покупателя на «Жемчужную плазу»
От Дня сауны до Metallica: на что ехать в Финляндию весной
К борьбе за «Красный Бор» подключились финны
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мария Максакова в годовщину убийства супруга споет Дездемону в харьковской опере

коллаж /"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы

Путин получил самое большое число голосов в истории России

Новости компаний
УК «Новоселье»
19.03.2018 13:18
«Новоселье: городские кварталы» вошел в ТОП-20 проектов для инвестиций
Е3 Investment проанализировала новостройки Петербурга на инвестиционную привлекательность. В итоговой рейтинг вошли 20 жилых комплексов ведущих девелоперов в различных районах города. Среди которых и “Новоселье: городские кварталы”
Магазин "Кей"
19.03.2018 10:00
Как защитить глаза от компьютера? - рассказывают специалисты КЕЙ
Современный человек проводит за компьютером большую часть дня, и порой расплачивается за повышенную нагрузку усталостью и раздражением глаз. Уменьшить негативное воздействие помогут компьютерные очки, которые защитят от излучения монитора
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.03.2018 17:30
Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.
Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23
СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования
СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
фото предоставлено компанией Компания «Л1»
16.03.2018 10:59
ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре
15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».
Компания «Л1»
15.03.2018 17:45
ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре
Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
15.03.2018 17:30
В «Золотые купола» приезжала Золушка
В минувшие выходные в жилом комплексе «Золотые купола» в Сертолово показали спектакль «Золушка» театра «Кукольный дом». Юные жители жилого комплекса и их родители увидели знаменитое представление, получившее театральную премию «Золотая Маска».
ГК «Эталон»
15.03.2018 15:50
Открыты продажи квартир в двух новых корпусах квартала «Галактика»
Начались продажи квартир в корпусах 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.