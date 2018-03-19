«Квартира» приглашает петербуржцев поговорить о важном

В новом социокультурном петербургском пространстве «Квартира» на набережной Мойки, 40, о котором «Фонтанка» уже рассказывала, теперь не только проходят спектакли «Разговоры» и «Недетские разговоры», но, как и обещали организаторы, собственно, разговоры с интересными собеседниками о разных важных вещах. Можно назвать эти встречи публичными лекциями.

20 марта в семь вечера начнется цикл таких лекций о людях с расстройством аутистического спектра (РАС) – специалисты Центра обучения, социальной абилитации и творчества «Антон тут рядом» расскажут об их особенностях самой широкой аудитории. Первый такой разговор будет о том, что такое аутизм: болезнь ли это, обладают ли люди с аутизмом сверхспособностями. Об этом и о многом другом расскажет ведущая обучающих тренингов «Антон тут рядом» Ксения Кармолина. Модерирует разговор куратор программ Центра Валерия Наумова.

Ксения Кармолина окончила Университет культуры и искусств, проходила курсы повышения квалификации на темы: «Сопровождаемое проживание», «Дополнительная альтернативная коммуникация», «Эмоциональная компетентность», проходила стажировку в лагере для детей и подростков с РАС (Альбукерке, штат Нью-Мехико). Участвовала в организации выставки-акции «Одними красками» в Форуме Главного Штаба, которая проходила с 31 марта по 10 мая 2017 года, где широкой аудитории были представлены работы подопечных Фонда «Выход в Петербурге» и художников Императорского фарфорового завода.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

А 22 марта в это же время в «Квартиру» приглашают поговорить о том, что такое равный доступ к городу и право на город. Александра Ненько, кандидат социологических наук, урбанист, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО, расскажет о «Горизонтальном городе», а также какие физические и психологические барьеры существуют в современных городских пространствах и достижимо ли в них равенство социальных групп. Модерировать разговор будет театровед Александра Дунаева.

Вход на эту встречу также свободный, по регистрации.