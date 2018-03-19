Финскую визу можно успеть получить до апреля

На оформление финского шенгена уйдет от 9 до 13 дней. Если подать заявление в понедельник или во вторник, то визу можно успеть получить еще в марте. Генеральное консульство будет закрыто с 30 марта до 2 апреля. Финская дипмиссия в Санкт-Петербурге называет следующие предполагаемые даты выдачи:

Подача документов

Выдача документов 19.03. 28.03. 20.03. 29.03. 21.03. 03.04. 22.03 04.04. 23.03. 05.04

Генеральное консульство Финляндии также напоминает, что дата выдачи визы – предполагаемая, не гарантирующая выдачу визы именно в этот срок.