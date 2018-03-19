Финскую визу можно успеть получить до апреля
На оформление финского шенгена уйдет от 9 до 13 дней. Если подать заявление в понедельник или во вторник, то визу можно успеть получить еще в марте. Генеральное консульство будет закрыто с 30 марта до 2 апреля. Финская дипмиссия в Санкт-Петербурге называет следующие предполагаемые даты выдачи:
|Подача документов
|
|
19.03.
|
28.03.
|
20.03.
|
29.03.
|
21.03.
|
03.04.
|
22.03
|04.04.
|
23.03.
|
05.04
Генеральное консульство Финляндии также напоминает, что дата выдачи визы – предполагаемая, не гарантирующая выдачу визы именно в этот срок.