Итоги выборов отменили на участках в Тюмени, Новокузнецке и Махачкале

Итоги выборов могут быть отменены на трех участках в Дагестане. Подсчеты на двух в Кемеровской области и одном в Тюмени уже аннулированы.

Как сообщает «Газета.ру», по данным ЦИК на 19 марта вбросы могут подтвердиться на шести участках, хотя ранее сообщалось только о пяти. Так, итоги уже аннулированы на участке 2239 в Тюмени, 509 в Междуреченске и 766 в Новокузнецке. Больше всего вопросов у ЦИКа к комиссиям в Дагестане — на участке 1126 в Махачкале результаты уже отменены, проводится проверка на участках 1284 в Касумкенте и 380 в городе Дагестанские Огни.

Напомним, приписанными к избирательным участкам в Дагестане оказались жители дома 28А по Кирочной улице в Петербурге. Как так вышло, в УИКе объяснить не смогли. Всего в Северной столице зафиксировали 82 нарушения.