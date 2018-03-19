«Роснефть» за год нарастила прибыль более чем на четверть

Выручка «Роснефти» по итогам 2017 года превысила 6 трлн рублей. Это на 20,6% больше, чем годом ранее.

Как 19 марта сообщает пресс-служба предприятия, выручка достигла 6,014 трлн рублей, или 106,4 млрд долларов, показав рост соответственно на 20,6% и на 37,8%. При этом чистая прибыль в рублях увеличилась до 222 млрд, а в долларах до 3,8 млрд, то есть выросла на 27,6% и на 40,7%. В отчете компании сообщается, что в 2017 году средняя стоимость барреля нефти Urals составила 53,1 доллара, то есть на 26,2% больше, чем в 2016-м.

Напомним, в начале марта глава «Роснефти» Игорь Сечин направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить компании налоговые льготы на 145 млрд руб. в год. Речь шла том числе о возврате компании части затрат на производство нефтепродуктов. Параллельно компания должна частично перейти с налога на добычу полезных ископаемых на налог на дополнительный доход.