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19.03.2018 12:06

Порошенко сделал заявление о ничтожности выборов президента РФ в Крыму

Проведение в "аннексированном" Крыму выборов президента РФ является очередным грубым нарушением Россией международного права. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в заявлении, которое опубликовано на его официальном сайте примерно полчаса назад.

"Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины", – отметил Порошенко.

"Мы должны проработать перечень тех лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали принимали участие в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", – добавил Пётр Алексеевич.

Напомним, в 2018 году выборы президента России прошли 18 марта – в четвертую годовщину вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ на правах субъектов по итогам проведения референдума 14 марта.

Участие в них приняли 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны.  Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, получив 56,2 млн голосов избирателей, или 76,66% после обработки 99% протоколов. Явка на президентских выборах в Крыму превысила 70 процентов, за Путина проголосовали более 90% жителей полуострова.

 


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