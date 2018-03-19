За границей за Путина проголосовали 84%. Но Грудинин выиграл на участке в Иране

Явка на выборах президента России на заграничных участках составила 98%. За Путина свои голоса отдали 84%.

О результатах голосования за рубежом 19 марта сообщает РБК со ссылкой на представителей ЦИК.

Больше всего Путина поддержали на избирательном участке №8281 в Душанбе на территории российской военной части: его результат здесь 99% (1591 из 1607 человек) . Самую низкую поддержку оказали в иранском Реште (29,09%), где 75 человек (68,18%) отдали свои голоса Павлу Грудинину. Для сравнения: в 2012 году за Путина на заграничных участках проголосовало 73,24% избирателей.

За Павла Грудинина за рубежом 18 марта отдали голоса 6,01%, за Ксению Собчак — 3,61%, за Владимира Жириновского — 1,97%, за Григория Явлинского — 1,42%.

За рубежом в 2018 году открыли 390 участков. Причем на Украине их число сократилось с 9 до 4, а доступ граждан России к ним оказался перекрыт полицией и национальной гвардией.