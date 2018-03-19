Суд арестовал имущество бывшей супруги Джигарханяна

Квартиру на Малогвардейской улице в Москве и миллион рублей на счету Виталины Цымбалюк-Романовской арестовал столичный суд 19 марта.

Обеспечительный арест на имущество бывшей супруги режиссера Армена Джигарханяна наложен в рамках дела о неприкосновенности частной жизни. Цымбалюк-Романовской предъявлены обвинения, сама она ограничена подпиской о невыезде. Как считает следствие, она собирала и распространяла в прессе информацию о жизни режиссера без его согласия.

Сам Джигарханян не единожды упрекал супругу в том, что она пытается «захватить» его театр и регулярно «отправляет» художественного руководителя Московского драматического театра на больничную койку. Последний раз он якобы болел в ноябре 2017 года, правда тогда слух распространила бывшая сотрудница театра, уволенная пресс-секретарь Наталья Корнеева.