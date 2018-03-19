«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы

Павел Грудинин проспорил на президентских выборах свои усы. В социальных сетях это называют одним из главных итогов голосования 18 марта.

Спор о будущем усов возник в интервью, которое кандидат от КПРФ Грудинин дал в феврале 2018 года журналисту Юрию Дудю для его Youtube-канала. Собеседники договорились, что Грудинин сбреет усы, если не наберет на выборах 15% голосов избирателей. А если наберет, то Дудь побреется налысо.

По итогам подсчета 99,75% бюллетеней выдвиженец КПРФ набрал 11,79% голосов, а значит его усы обречены. «Фонтанка» решила помочь Павлу Николаевичу взглянуть на себя без особой приметы, которую он носит на лице всю свою жизнь. И вы тоже взгляните.