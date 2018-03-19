Кандидат в премьеры Италии поздравил Путина с победой

Кандидат в премьер-министры Италии от правоцентристской коалиции, набравшей большинство голосов на выборах, поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

В Facebook и Twitter Маттео Сальвини опубликовал фотографию российского лидера с подписью "Хорошей работы, президент!".

На выборах в итальянский парламент 5 марта 2018 года правоцентристская коалиция из "Лиги", "Вперед, Италия" и "Братьев Италии" получила около 37% в нижней палате. В верхней палате — сенате — правоцентристы набрали 37,5% голосов. Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов и сенат лидировало как отдельная политическая сила, набрав 32,5% и 32,1% голосов соответственно.

Выборы президента РФ в 2018 году стали рекордными — Владимир Путин, по итогам обработки почти 100% бюллетеней, набрал больше 56 миллионов голосов, что стало максимальным количеством за всю историю президентских выборов в России.