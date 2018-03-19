Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди: Крымчане умеют любить

Крымчане умеют быть благодарными, рассказала «Фонтанке» перед выборами сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. По итогам выборов Крым отдал за Путина 90 процентов голосов.

Жители Крыма, спустя 4 года после референдума о статусе полуострова, впервые 18 марта 2018 года выбирали президента России. Результат говорит сам за себя. В Севастополе за Владимира Путина проголосовали 90% избирателей, на полуострове в целом 92% при явке выше 63%.Сенатор от полуострова Ольга Ковитиди предупреждала «Фонтанку», что крымчане «умеют любить» и «быть благодарными».

Интервью с членом временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ готовилось несколько недель и всё равно не вышло до дня голосования, т.к. сенатор была крайне занята подготовкой к выборам президента. Впрочем, прогнозы госпожи Ковитиди касаются не только выборов, которые политик не согласилась назвать «вторым референдумом». Сенатор, которая входит в санкционный список ЕС, а на Украине объявлена в розыск за «государственную измену», сравнила будущее России с салатом, сторонников бойкота выборов – с «козлами», а граждан Украины – с «холопами». Кроме того, бывший украинский депутат отчиталась о нашумевшем докладе своей комиссии и призвала противников войны потерпеть.

Выборы как предчувствие

- В чём именно сегодня причина «нагнетания» напряжённости в отношении России, о которой вы написали в докладе?

– Это нагнетание внешнеполитической повестки мы наблюдаем в период выборов президента России. Но и после выборов жизнь не заканчивается. Правда ведь? Так или иначе, будут иные выборы, иные события в стране. Россия ведь живёт не от выборов до выборов. Сегодня вопросы защиты государственного суверенитета выходят на первый план. И это нужно всем понимать. Я – человек, который успел пожить в трёх государствах. Родилась я в Советском Союзе, потом жила на Украине, сейчас в Российской Федерации. И я могу сказать, что нет ничего более хрупкого, но и более хранимого, чем государственный суверенитет. Мы должны сегодня чётко осознавать, что Российская Федерация – это огромное богатство, которое вне зависимости от политических взглядов мы должны сохранить.

- Вы пишете в докладе про некие «помехи», которые могут возникнуть на этих выборах. Помехи – это что?

– Помех может быть много. Есть очевидные, а есть незаметные. Это как айсберг, где есть большая подводная часть. Этих рисков не видно, но многие уже понимают, что они существуют. То нагнетание и давление извне, о котором я уже сказала, это одна из составляющих этих рисков. Вторую группу рисков я бы не назвала «вмешательством в выборы». Потому что я не хотела бы рассматривать защиту государственного суверенитета исключительно в контексте выборов. Поверьте мне, выборы президента Российской Федерации состоятся. И здесь никаких вопросов возникать не будет. Кандидат, который сегодня у всех на слуху, раздражает иностранную общественность. И это человек, на котором сегодня держится государственный суверенитет. Естественно, что меры противодействия будут. Но люди выберут того, кого они считают нужным, и основной вопрос – это завтрашний день.

- Нам как распознать негодяя, который будет на выборах учинять «помехи»? Если я увижу, как учителя в школе запихивают пачку бюллетеней в урну – это иностранцы нам выборы портят?

– Я могу сказать, что такого не будет. Никто уже не будет никуда ничего запихивать. Мы живём в век высоких технологий. Поверьте мне, что все эти «карусели» остались в прошлом. Сегодня это слишком примитивно, чтобы это обсуждать. Все данные о попытках влияния на выборы мы обобщим после выборов и дадим ответы на все вопросы.

- Но фальсификации будут? Вы сказали, что «карусели» ушли в прошлое, их заменили новые технологии.

– Фальсификации выборов не будет, время не то, а вот об иностранном вмешательстве в выборы президента РФ мы с вами непременно поговорим после мая.

- Превентивная посадка в ИВС крупных городов оппозиционных активистов на время выборов – это одна из мер борьбы с теми самыми «помехами»?

– У меня такой информации нет. Я не могу комментировать то, чего я не знаю.

С кем ты, молодежь?!

- В своём докладе вы призываете задуматься и бороться за молодёжь. Кто главная угроза для нашей молодёжи сегодня? Навальный, Интернет, иностранные СМИ, отечественные СМИ?

– Впервые наша комиссии громко заявила о необходимости защиты государственного суверенитета, обосновывая это наличием реальных внешних угроз. И необходимо отметить, что защищать нужно не только политический суверенитет, но и военный, экономический, технологический, финансовый. Кто нам угрожает? Совершенно очевидно, что не народы конкретных стран, а определённые политические круги, имеющие порой транснациональный характер. Молодежь, конечно, находится в определённой группе риска. Но только – в определённой. Несмотря на то, что наши юноши и девушки не помнят распада СССР, они мальчики и девочки Достоевского, «которые всегда будут искать смысл жизни, спрашивать «что делать» и «кто виноват», но в нужный момент станут плечом к плечу на защиту своего Отечества. И любых козлов-провокаторов сами же и снесут в помойку истории. Они внуки и правнуки своего народа – народа-победителя.

- Каким образом идёт воздействие на молодёжь «с целью превращения ее в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев «цветных революций» и госпереворотов»?

– Я про молодёжь уже ответила. Я считаю, что у нас всё не так плохо. И не такая у нас плохая молодёжь. Я и себя не считаю взрослой, хоть у меня старшему сыну уже 31 год, а младшему 11. Я тоже молодёжь! Всё же зависит от настроения души. Я слушаю ту же музыку, что и они. Протестный электорат есть всегда. Это нормально. И не надо этого бояться. И это всё до поры до времени. А когда придёт час выбора, мы встанем и пойдём делать то, что сделали в Крыму. Но если мы увидим козлов-провокаторов, которые нас куда-то не туда ведут, то мы первые же их и разорвём на части. Это нормально. У нас нормальная молодёжь. Я в ней уверена на 100%.

- Рассказ Навального о вице-премьере Приходько на яхте Дерипаски в компании девушек из эскорта – это и есть «стимулирование протестной повестки и вовлечение в протестные акции молодежи»?

– У меня есть одна неженская черта. Я не люблю копаться в чужом грязном белье.

- В докладе сказано о «профилактировании» воздействия на молодёжь. Когда учителя в школах угрожают проблемами детям за участие в той или иной публичной акции – это и есть профилактика?

– У меня нет такой информации, что учителя говорят куда нужно, а куда не нужно ходить.

- Но что значит «профилактировать молодёжь»? Как в Советском Союзе или как-то иначе?

– Я родилась в СССР. И не всё было плохо в Советском Союзе. А слово профилактировать мне вообще не нравится.

- Простите, но ведь это прямо написано в докладе именно вашей комиссии.

– Да, оно может содержаться в нашем докладе. Но мы же не должны воспринимать всё буквально. Вы хотите, чтобы я вам перевела с русского на русский? Вы нашли самого лучшего переводчика! Русскую крымчанку!

- Честно скажу, что с «московскими русскими» иногда вообще не понятно, что они говорят!

– Это да. Так вот, мне кажется, что молодёжь нужно просто слышать. Они такие же, как мы. С ними просто нужно говорить. Подавать пример своим поведением. Быть честными. Тогда они поверят. Лично мне легко с молодёжью. На неделе встречалась со студентами нашего Аграрного университета. Прекрасная молодёжь! Никаких проблем с ней не возникает!

- Как вы относитесь к тем, кто призывал к бойкоту?

– Это и есть козлы-провокаторы. У нас тоже такие есть. Вы знаете, что на Украине подан законопроект о помиловании и прощении, в котором нам, крымчанам, жителям Донецка, Луганска предложено покаяться, попросить прощения перед украинской властью? Это будет рассматриваться в судах. И может быть, нас простят. Но при этом мы должны отказаться от избирательного права, мы не сможем голосовать, быть избранными и работать в органах государственной власти. Вопрос. Авторы законопроекта здоровые или больные на всю голову? Все те, кто сегодня предлагают нам бойкотировать выборы, это точно такие же козлы-провокаторы, как те, кто пишут такие законы. Это провокация. На провокацию нужно реагировать как на провокацию. Т.е. адекватно.

Украина и Крым сегодня

- Вы в докладе пишете про лидеров общественного мнения, которые воздействуют на молодёжь для изменения ситуации в будущем. Будущее не должно отличаться от настоящего?

– Знаете, у меня не такой большой опыт жизни в России. Всего-то 4 года мы здесь живём. Но мы же вернулись уже назад в будущее. Мы вернулись в Россию. И мы прекрасно понимаем, что всё не стоит на месте. Естественно, что и мы меняемся, и наши взгляды и вкусы. Если вам раньше нравился салат оливье, а потом вы раз и полюбили винегрет. Вот приходит такой период. Точно так же в жизни каждого человека меняются вкусы, призвание, появляются таланты. А государство – это огромный организм, который должен развиваться. Наступает новая эра, новый технологический уклад. И это всё требует определённого рода изменений. Изменения должны быть позитивные, направленные на развитие государства, его рост. Но стремясь к изменениям, мы не должны разрушать то, что уже достигнуто. Есть такое понятие – ложная система ценностей. Вспомните, как всё начиналось на Украине. Чем мы отличаемся от остальных граждан России? Тем, что мы там уже были. И нам туда не надо. Мы помним, как нас заманивали в счастливое пребывание в ЕС. А в итоге Украина попала в рабство. Утратила свой суверенитет. Половина жителей Украины сейчас холопы. Мы этого не хотим.

Управление страной ведётся извне. И того никто не будет сегодня отрицать. Когда был Майдан, я помню, как забаррикадировали здание министерства юстиции. И когда туда пришёл Кличко, ему никто дверь не открыл. Я была тогда в Киеве сама.

Позвонили в посольство США, и пока не перезвонил секретарь посольства, дверь не открыли. О чём это говорит? О том, что организатором «оранжевой революции» был не народ.

- Как чувствуют себя крымчане после 4 лет жизни в составе РФ?

– Ну вот как пример та же украинская законодательная инициатива, предлагающая всем крымчанам и жителям Донбасса покаяться. Вы знаете, чем мы, крымчане, отличаемся от других россиян? Мы помним весь этот украинский бред, когда ты человек второго сорта только потому, что ты говоришь на русском языке. И тебя никогда никуда не примут, пока ты не переведёшь на украинской язык рядовую доверенность. Когда старики не понимали инструкции лекарств, когда в школах дети не понимали математику и физику, химию и другие предметы, которые преподавали на украинском. Вы не видели ненависти по отношению к себе только потому, что вы русские. Вас не били битами, не жгли ваши автобусы, не забрасывали камнями – только потому, что вы говорите по-русски. Мы ценим и бережём то, что нам вернулось через десятилетия. Можно много говорить обо всем, находить темы и события, но мы знаем правду. Россия – наш общий дом, и мы его должны беречь и укреплять.

- Можно сказать, что эти выборы для Крыма – фактически «второй референдум»? Даже даты совпали.

– При всём уважении к вам, не будем путать понятия . Референдум – это референдум , а выборы президента РФ – это выборы президента РФ. Какие результаты покажет Крым? Они предсказуемы . Мы умеем быть благодарными и дорожить теми, кто нас не бросил в трудное для нас время. Крымчане умеют любить и умеют дружить.

- Мир на Украине наступит?

– Всему рано или поздно приходит конец. Придёт время, когда народ Украины сам выберет нормальную власть, нормального президента. И мы будем дружить с Украиной. И всё будет хорошо. Надо понимать, что вот как Господь управил всё с Крымом без единой капли крови, вот так же на Украине будет всё хорошо. Нужно только потерпеть.

- На Востоке Украины когда кровь перестанут лить?

– На праздничных мероприятиях в Крыму сейчас выступил Александр Захарченко (глава ДНР. – Прим. ред.). Он сказал, что Донбасс очень гордится крымчанами. И что придёт время, когда у них будет такая же тишина, как у нас на полуострове. Но так, как они жили раньше, они уже никогда жить не будут. В той Украине, в которой они уже жили, они жить не хотят. И он привёл пример зверств и жестокости, которых они никогда не видели. Ему прислали фотографии трёх девушек, которым на лбу сделали татуировки: «кума сепара», «жена сепара», «сестра сепара». Всех их изнасиловали. Им перерубили грудь. Всех троих вместе скрутили колючей проволокой. Сфотографировали. И отправили фото вот такого весеннего букета.

- Вы это сейчас серьёзно?

– Да. А до этих фотографий изнасиловали семилетнюю девочку, которой залили влагалище бетоном. Так вот Захарченко сказал, что мы в Крыму счастливые люди. Но мы должны понимать, что такое зло и что такое добро, что значит мир. Мы ценим мир. Но Господь должен покарать всех тех нелюдей, которые сегодня убивают наших сестёр и братьев в Донбассе.

Суверенитет России в опасности

- Откуда вы брали данные для своего доклада?

– Это указано в самом докладе. Это открытые источники, данные экспертов, которые мы получили за время работы нашей комиссии.

- В январе комиссия и её руководитель Андрей Климов говорили о вмешательстве США во внутренние дела 20 стран. За полтора месяца эта цифра увеличилась втрое. В докладе у вас уже 60 стран. Как так получилось?

– Все цифры в докладе соответствуют тем данным, которые были нам предоставлены специалистами. Цифры в докладе соответствуют тем материалам, которые сегодня есть в распоряжении комиссии.

- Точно такие же цифры нашлись в научных статьях исследователей и преподавателей американских университетов. Вам кто их переводил?

– Я уже сказала про источники информации. Мне больше нечего об этом сказать.

- Где посмотреть полный список случаев «вмешательства США»? В докладе представлены только «несколько типичных». Полный список не раскрывается.

– Доклад содержит открытую и закрытую часть. Открытая часть опубликована. Она в общем доступе. А то, что находится в закрытой части доклада, учитывая специфику работы нашей комиссии, недоступно широкой общественности.

- В докладе вы пишете про «внешнее воздействие антироссийской направленности в сфере культуры». Каким методом можно с этим бороться? Минкульт отзывает ранее выданные прокатные удостоверения иностранным фильмам, например, фильм «Смерть Сталина» – метод?

– Не хочу обсуждать какие-то вырванные из контекста предложения. Но если говорить о кибератаках, то некоторое время назад США буквально за час до начала сорвали проведение двухсторонней консультации по вопросам кибербезопасности. Очевидно, что кибербезопасность сегодня актуальнее.

- Британская пресса даже написала, что наши английские партнёры могут воспользоваться именно таким инструментом воздействия на российскую власть.

– Именно поэтому мы с вами должны говорить не про культуру, а что начиная с 2015 года число таких атак ежегодно увеличивается кратно. Иногда в сутки число таких атак доходит до сотен тысяч. Нам известно, что во время выборов 18 марта эти кибератаки могут быть организованы. Но нашим специалистам известно о принципах организации таких атак. Центральная избирательная комиссия сотрудничает с различными структурами, которые занимаются информационной безопасностью. Мы готовы к таким угрозам.

Такая комиссия, как наша, должна работать постоянно. Сейчас она называется «временная». Как скоро она станет постоянной – это вопрос не ко мне. Но то, что она должна быть постоянной, – совершенно очевидно. Думаю, что вы не будете отрицать тот факт, что нынешняя ситуация в мире, сегодняшняя повестка специально нагнетаются в отношении Российской Федерации. Мы дожили до того, что Великобритания нам выставляет ультиматумы! Определяет нам сроки для предоставления информации! Но тут сама постановка вопроса некорректна. Россия – это всё-таки самостоятельное правовое государство.

Кто России союзник

- В докладе вы пишете, что санкции – инструмент «внешнего давления»…

– Но ведь санкции это действительно караул! Меня включили в состав делегации России в ОБСЕ. Нам говорят, что там у них есть демократические ценности. Гройсман (премьер-министр Украины Владимир Гройсман. – Прим. ред.) тут же собрал чемодан, положил туда бельё, то самое, в котором я не люблю рыться, и полетел срочно в Вену. И сказал, мол, куда вы пускаете Ковитиди, она же вам устроит тут в Брюсселе «крымскую весну». И впервые за всю историю ОБСЕ было принято решение, вопреки регламенту, об исключении Ковитиди из числа членов российской делегации. Это первый прецедент такой за всю историю их!

- Это вам льстит?

– Да что мне льстит?! Что они такое творят?! Что это за система «демократических ценностей»? Испугались женщины? А если вы действительно демократическая структура, то давайте выйдем на две трибуны. Встанем друг напротив друга, и каждый представит свои доводы, аргументы. В честной беседе выясним, кто прав, а кто виноват. Ну не можете вы справиться с Россией, но зачем же вы накладываете сегодня на нас санкции? Это давление. И навалились всем миром на Россию, чтобы нам что-то доказать. Не надо. У нас ведь может сработать эффект пружины. Обратная реакция будет. Я категорически против санкций. Я против любого давления подобного рода.

- А Россия может такими методами действовать? Мы можем давить так же на кого-то?

– А вы как думаете?

- Не я политик в этом диалоге, а вы.

– Политика – это большая шахматная партия. Посмотрите, что происходит вокруг нас. Сколько времени мы доказываем всем, что мы имеем право на свой суверенитет. Да, у нас внутри есть вопросы. Несомненно. Но это так всегда. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но сегодня, чтобы нам сохранить независимость, нам нужно предпринять целый ряд мероприятий. Наше внешнеполитическое ведомство очень достойно с этим справляется.



- Вы говорите, что Вашингтон и «его традиционные союзники, в том числе и со стороны южных направлений», искусственно стимулировали проблемные ситуации в России в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Это о чём вообще? Это про Крым?

– У нас много регионов, о которых это сказано. Россия – многонациональное, многоконфессиональное государство. И есть места, где ситуация искусственно раскачивается нашими недоброжелателями. И Россия как постоянная участница ОДКБ прекрасно знает, что помимо наших субъектов, есть союзники, которые так же в зоне риска. Например, Таджикистан рядом с Афганистаном. Армения и Нагорный Карабах. Откуда ноги растут? Всё из той же части тела, которую сегодня нам изображают наши заокеанские партнёры.

- А кто наш главный союзник сегодня? Кто нас не кинет и не предаст никогда?

– Я могу их назвать. Нас никогда не кинут наша армия и флот. Точка. А по периметру у нас есть наши политические партнёры. Есть страны БРИКС, ШОС.

- Такое ощущение, что ваш доклад – это ответ всем тем, кто говорит, что сама Россия сегодня пытается вмешиваться в суверенные дела других государств. Если бы не скандал с вмешательством в выборы в США, вашего доклада бы не было?

– Неправда. Наш доклад был в начале марта. Выборы в США – в 2016 году. Комиссия наша появилась в 2017. Все наши меры – зеркальные. Это мы отвечаем на то воздействие, которое есть сегодня со стороны, в частности США. Но копилочка гадостей и пакостей в нашу сторону переполнилась. И мы сказали, что мы тоже можем ударить вам по рукам. Ведь наш президент, как кот Леопольд, долго всех уговаривал: «Ребята, давайте жить дружно». Очень долго уговаривал. Что им нужно? Чтобы мы, как в том же мультике, приняли «Озверин», и они увидели другое наше лицо? Мы в этом не заинтересованы. Если посмотреть на послание президента Федеральному собранию, то он сразу сказал, что наши цели – оборонные. Мы защищаемся. И все эти новые виды вооружений только для того, чтобы защитить себя. Но опять всё перевернули! Всё, что делается сегодня в России, делается для людей. На иностранных партнёров мы не работаем. Мы к ним уважительно относимся, но не видим такого же отношения к себе. Нас уже лишили права голоса в Совете Европы. Нам всё время молчать? Великие немые, что ли?

- Вы что со своим украинским паспортом сделали?

– Я сделала с ним то же самое, что сделала вся моя семья. Мой муж, старший сын и я при получении вашего паспорта, мы просто порвали украинские паспорта и сдали их.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».