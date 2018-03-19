ЦИК отменит итоги голосования на пяти участках

На пяти участках в трех регионах России отменены итоги выборов, однако серьезных нарушений, по словам главы ЦИК, зафиксировано не было.

Об этом глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала 19 марта, однако номера участков и регионы она не уточнила.

«Мы очень внимательно каждое сообщение о возможных нарушениях на выборах рассмотрим и примем самые жесткие решения», — цитирует Памфилову «Медуза». Она также отметила, что нарушений на этих выборах было в два раза меньше, чем во время предыдущего голосования за президента.

Выборы 2018 года стали рекордными — Владимир Путин, по итогам обработки почти 100% бюллетеней, набрал больше 56 миллионов голосов, что стало максимальным количеством за всю историю президентских выборов в России.