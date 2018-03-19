Путин получил самое большое число голосов в истории России

Результат Владимира Путина на прошедших президентских выборах оказался рекордным в истории плебисцитов в России. За него проголосовали на 4 млн человек больше, чем за Дмитрия Медведева в 2008 году, хотя явка тогда была выше.

Владимир Путин получил 18 марта 56,2 миллиона голосов. До сих пор рекорд удерживал Дмитрий Медведев, за которого в 2008 году проголосовали порядка 52 миллионов человек. Зато по явке нынешние выборы не дотянули до результата десятилетней давности — 67,5% против 69,8%.

Самой внушительной поддержкой, как показали выборы, Путин пользуется в Кабардино-Балкарии (93,49%), Тыве (92,19%), Чечне (91,44%), Дагестане (91,11 %) и Севастополе (90,21%). В Петербурге он набрал 75,01% голосов.