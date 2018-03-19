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19.03.2018 11:25

Путин получил самое большое число голосов в истории России

Путин получил самое большое число голосов в истории России

Результат Владимира Путина на прошедших президентских выборах оказался рекордным в истории плебисцитов в России. За него проголосовали на 4 млн человек больше, чем за Дмитрия Медведева в 2008 году, хотя явка тогда была выше. 

Владимир Путин получил 18 марта 56,2 миллиона голосов. До сих пор рекорд удерживал Дмитрий Медведев, за которого в 2008 году проголосовали порядка 52 миллионов человек. Зато по явке нынешние выборы не дотянули до результата десятилетней давности — 67,5% против 69,8%. 

Самой внушительной поддержкой, как показали выборы, Путин пользуется в Кабардино-Балкарии (93,49%), Тыве (92,19%), Чечне (91,44%), Дагестане (91,11 %) и Севастополе (90,21%). В Петербурге он набрал 75,01% голосов.

 


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Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
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«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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