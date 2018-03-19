ЦИК назвала предварительную явку на выборах президента

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 11 утра 19 марта обработала 99,83 процента бюллетеней. Как рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова, по итогам обработки явка на президентских выборах составила 67,47 процента.

По данным Памфиловой, всего проголосовали 73 миллиона 360 тысяч человек.

Владимир Путин лидирует с результатом в 76,66 процента голосов, что является абсолютным рекордом за всю историю президентских выборов в России. За него проголосовали более 56 миллионов граждан. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 11,8 процента, что стало худшим результатом в истории партии. На третьем месте Владимир Жириновский, который получил 5,66 процента голосов избирателей. Ксения Собчак получила 1,67 процента. Отметим, что в Петербурге она обошла Жириновского с результатом в 4,33 процента. Григорий Явлинский в России пятый – 1,04% голосов, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали меньше процента голосов.

Официально ЦИК подсчитает голоса в течение 10 дней.