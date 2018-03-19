Минобороны: Более 3,5 тысячи сирийцев вышли из Восточной Гуты

Более 3,5 тысячи человек вышли из сирийской Восточной Гуты утром 19 марта. Их обеспечивают питанием.

Как сообщает сайт Минобороны со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон, выход осуществляется через пункт пропуска Хамурия. Более 2,5 тысячи человек уже обеспечены продовольствием.

Напомним, накануне президент Сирии Башар Асад побывал на передовой в Восточной Гуте и побеседовал с военнослужащими.

Восточная Гута – пригород Дамаска, находящийся под контролем сил, оппозиционных режиму президента Башара Асада. Стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах мирного населения и нарушениях достигнутых договоренностей о прекращении огня. Так, согласно сообщению Госдепа США от 21 февраля, за двое суток от ударов правительственных войск в Восточной Гуте погибло не менее 100 человек.

По утверждению российской стороны, 20 февраля из Восточной Гуты был произведен обстрел российского Центра примирения враждующих сторон в Дамаске.