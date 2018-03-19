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20.03.2018 10:30

25 марта эксперты по профориентации расскажут все о выборе профессии

25 марта эксперты по профориентации расскажут все о выборе профессии
Андрей Свитайло/Юмакс

По статистике Росстата 70% выпускников работают не по профессии, на которую учились. Почему так происходит?

Эксперты по профориентации образовательного центра MAXIMUM рассказали о 4 главных ошибках подростков и их родителей:

  • Принимают решение в последний момент. Эксперты рекомендуют выбрать профессию уже в 10 классе. В 11 классе время остается только на подготовку к ЕГЭ. Более того, часто случается, когда, например, ученик решил сдавать обществознание, но затем выбрал профессию, связанную с точными науками. Профориентация с экспертом в 10 классе поможет избежать этой ошибки.
  • Не знают о новых профессиях. Знакомы ли вам такие профессии, как «юстировщик» или «экоаналитик»? А ведь эти «новые» профессии уже достаточно востребованы. Узнать о подходящих профессиях легко, если проконсультироваться со специалистами – они помогут подобрать направление с учетом интересов и способностей школьника.   
  • Следуют стереотипам. Пойти по пути родителей или учиться на экономиста просто потому, что «все идут» – плохая стратегия. Поэтому эксперты выстраивают индивидуальную траекторию развития подростка вместе с родителем.
  • Не знают, с чего начать. Главная сложность в том, что старшеклассники понятия не имеют, с чего начать поиск себя в профессиональном мире.

 

Андрей Свитайло/Юмакс


Профориентационный форум от учебного центра MAXIMUM и Навигатора Поступления поможет избежать этих ошибок.

Что Вас ждет на мероприятии?

  • Мастер-классы о ЕГЭ и выборе профессии;
  • Профтестирование с разбором;
  • Индивидуальная консультация по выбору вуза;
  • Диагностика знаний.


 «Всероссийский день десятиклассника» пройдет уже в это воскресенье в 12:00 в гостинице Амбассадор, ул. Римского-Корсакова, дом 5-7, (м. Спасская).

Телефон: +7(812) 385-59-55.

Сделайте первый шаг к выбору профессии!

Участие в мероприятии бесплатное, для получения билета необходима регистрация на сайте.

Лицензия №035331 от 29 июля 2014г., выдано департаментом образования г. Москвы.


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