Волгоградская область выбрала новый часовой пояс

На референдуме в Волгоградской области, который прошел в регионе одновременно с выборами президента России, большинство участников проголосовали за выход из московского часового пояса. Теперь там будет московское время плюс один час.

Результаты голосования опубликованы на сайте областной избирательной комиссии. После обработки 99% бюллетеней выходит, что за смену часового пояса проголосовали 58,82% участников, против — 40,17%.

Референдум был проведен по инициативе Общественной палаты региона. Опросы с целью узнать мнение жителей, проводились в 2016 гола. Ранее на час по отношению к Москве стрелки перевели соседние с Волгоградской Саратовская и Астраханская области. Кроме того, в последние годы часовые пояса сменили Новосибирская и Томская области.

Что касается президентских выборов, то за Владимира Путина в Волгоградской области проголосовали 77,56%, за Павла Грудинина - 11,73%, за Владимира Жириновского — 5,83%, за Ксению Собчак — 1,2%. Явка составила 68,14%.