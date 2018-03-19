В Финляндии отмечается День равноправия
День равноправия, или День писательницы Минны Кант, посвятившей жизнь борьбе за права женщин, празднуется в Суоми 19 марта.
Этот праздник в Финляндии является государственным. В этот день по всей стране подняты флаги.
Подробнее о Минне Кант и еще шести выдающихся женщинах Финляндии читайте в статье "Фонтанки.fi".
Справка:
Одним из основных мотивов творчества Минны Кант была нелегкая судьба простых людей, в особенности девушек из бедных семей. Она по мере возможностей пыталась улучшить жизнь женщин через просвещение. В гостиной писательницы собиралась творческая интеллигенция для обсуждения прогрессивных идей.