В Финляндии отмечается День равноправия

День равноправия, или День писательницы Минны Кант, посвятившей жизнь борьбе за права женщин, празднуется в Суоми 19 марта.

Этот праздник в Финляндии является государственным. В этот день по всей стране подняты флаги.

Подробнее о Минне Кант и еще шести выдающихся женщинах Финляндии читайте в статье "Фонтанки.fi".