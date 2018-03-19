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Фонтанка.fi
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19.03.2018 10:16

В Финляндии отмечается День равноправия

День равноправия, или День писательницы Минны Кант, посвятившей жизнь борьбе за права женщин, празднуется в Суоми 19 марта.

Этот праздник в Финляндии является государственным. В этот день по всей стране подняты флаги.

Подробнее о Минне Кант и еще шести выдающихся женщинах Финляндии читайте в статье "Фонтанки.fi". 

Справка:

Одним из основных мотивов творчества Минны Кант была нелегкая судьба простых людей, в особенности девушек из бедных семей. Она по мере возможностей пыталась улучшить жизнь женщин через просвещение. В гостиной писательницы собиралась творческая интеллигенция для обсуждения прогрессивных идей.


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19.03.2018 10:00

Как защитить глаза от компьютера? - рассказывают специалисты КЕЙ

Современный человек проводит за компьютером большую часть дня, и порой расплачивается за повышенную нагрузку усталостью и раздражением глаз. Уменьшить негативное воздействие помогут компьютерные очки, которые защитят от излучения монитора
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Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
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16.03.2018 16:40

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Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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Путин получил самое большое число голосов в истории России

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Магазин "Кей"
19.03.2018 10:00
Как защитить глаза от компьютера? - рассказывают специалисты КЕЙ
Современный человек проводит за компьютером большую часть дня, и порой расплачивается за повышенную нагрузку усталостью и раздражением глаз. Уменьшить негативное воздействие помогут компьютерные очки, которые защитят от излучения монитора
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.03.2018 17:30
Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.
Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23
СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования
СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
фото предоставлено компанией Компания «Л1»
16.03.2018 10:59
ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре
15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».
Компания «Л1»
15.03.2018 17:45
ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре
Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
15.03.2018 17:30
В «Золотые купола» приезжала Золушка
В минувшие выходные в жилом комплексе «Золотые купола» в Сертолово показали спектакль «Золушка» театра «Кукольный дом». Юные жители жилого комплекса и их родители увидели знаменитое представление, получившее театральную премию «Золотая Маска».
ГК «Эталон»
15.03.2018 15:50
Открыты продажи квартир в двух новых корпусах квартала «Галактика»
Начались продажи квартир в корпусах 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Фото предоставлено компанией Setl City
15.03.2018 11:55
Setl City в 2018 году начнет строить третий детский сад в ЖК «Чистое небо»
Setl City планирует начать строительство третьего детского сада в ЖК «Чистое небо» в 2018 году. Садик с бассейном, рассчитанный на 220 детей, разместится между домами 5 и 6 очереди.
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