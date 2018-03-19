В Петербурге посчитали все голоса. Путин набрал на 1,5 % меньше, чем в среднем по стране

Городская избирательная комиссия сообщила об обработке 100 процентов протоколов голосования за президента России в Петербурге. Об итоговых результатах сообщила заместитель председателя ГИК Алла Егорова утром 19 марта.

Действующий президент Владимир Путин набрал в городе 75,01% голосов избирателей , на втором месте Павел Грудинин с результатом в 9,04% голосов, Ксения Собчак получила 4,33%, обойдя Владимира Жириновского, который получил 4,09% голосов. Григорий Явлинский пятый с результатом – 3,18% , Борис Титов набрал 1,57%, Максим Сурайкин 0,66% , Сергей Бабурин 0,88%. Финальная явка составила 63,87% (2 млн 313 тысяч 458).

Таким образом, явка на выборы в Петербурге превысила явку 2012 года, тогда она составляла 62,7%. Результаты Владимира Путина 6 лет назад были значительно ниже – 58,7%.

Отметим, что в целом по стране по итогам голосования 18 марта Владимир Путин набрал на 1,5% больше, чем в Петербурге -76,6%. Также в Петербурге результат Собчак на 3 % больше, чем в среднем по России, Павел Грудинин, напротив, получил в Северной столице почти на 3 % меньше.