Грудинин проспорил Дудю усы

Кандидату от КПРФ Павлу Грудинину придется сбрить усы из-за итогов президентских выборов — политик, судя по всему, не набирает 15% голосов.

Пари Грудинин заключил во время интервью. Юрий Дудь предложил ему сбрить усы, если коммунист не наберет 15% голосов. Если же наберет, журналист обещал побриться налысо. Вчера поздно вечером Дудь выложил в соцсети фото бритвы.

Напомним, на 10 утра 19 марта обработано 99,75 % бюллетеней, у кандидата от КПРФ только 11,79 процента. Это худший в истории партии результат.

Больше всего голосов набрал действующий президент Владимир Путин, побив собственный рекорд. За него проголосовали 76,66% россиян, это 56 миллионов человек.