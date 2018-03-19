Устроившего дебош в троллейбусе с перцовым баллоном петербуржца оставили на свободе

К двум годам условно Красносельский районный суд приговорил петербуржца, который распылил в троллейбусе перцовый баллончик и огнетушитель, требовал у пассажиров денег, а закончил свой дебош стрельбой.

Как сообщает пресс-служба судов города, 19 марта Красносельский районный суд приговорил местного жителя Рината Риннуса к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком. О его «подвигах» ранее писала «Фонтанка»: 18 ноября прошлого года мужчину возле 88 дома по Ленинскому проспекту задерживали сотрудники Росгвардии. Прежде чем наряд прибыл на место, Риннус успел изрядно напугать пассажиров троллейбуса.

Буйство в петербуржце пробудило требование кондуктора оплатить проезд. Как установил суд, вместо денег пассажир достал перцовый баллончик и распылил его. Водителю пришлось сделать незапланированную остановку, пассажиры вернулись в салон после проветривания, однако среди них вновь оказался Риннус. Он кричал матом на всех, кто сидел в троллейбусе, и требовал денег. Правда, всего 40 рублей, – мужчина хотел, чтобы кто-нибудь заплатил за его проезд. Водителю опять пришлось останавливаться, а дебошир продолжил вести себя в той же манере. Он сорвал огнетушитель и распылил его у дверей, а когда тот опустел, мужчина вспомнил, что при себе у него есть пистолет. На пятом выстреле из пневматического МР-654К его задержали. Никто из пассажиров не пострадал.

На суде Риннус раскаялся и признал вину. К неадекватному поведению петербуржца подтолкнула пагубная зависимость от запрещенных веществ.