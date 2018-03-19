Жириновский пророчит отмену президентских выборов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, показывающий третий результат на выборах президента России, предрекает появление пожизненного лидера в стране. По его мнению, прошедшие 18 марта выборы могут стать последними в России.

«Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30–40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», — цитирует Жириновского РБК со ссылкой на «Интерфакс». Он также сравнил политическую ситуацию в России с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпин «теперь будет пожизненно».

По состоянию на начало восьмого утра 19 марта, Центральная избирательная комиссия обработала более 99,75 процента бюллетеней. Действующий президент Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов. Павел Грудинин набирает 11,79 процента голосов. Владимир Жириновский на третьем месте с результатом 5,66 процента.