ЦИК посчитала 99,75 процента голосов

Центральная избирательная комиссия обработала более 99,75 процента бюллетеней на выборах президента России. Действующий президент Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов.

Данные сообщает ЦИК по состоянию на начало восьмого утра 19 марта. Павел Грудинин набирает 11,79 процента голосов. Владимир Жириновский на третьем месте с результатом 5,66 процента. Ксения Собчак набрала 1,6 процента. За ее спиной остались Явлинский, Титов, Сурайкин и Бабурин.

Результат Владимира Путина стал рекордным за всю историю президентских выборов в России, за него проголосовали более 56 миллионов человек. Павел Грудинин, напротив, показал худший для партии КПРФ результат.