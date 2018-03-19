Перепившие петербуржцы обещали «всех взорвать» в день выборов

Сразу два звонка с одинаковым посланием приняли диспетчеры службы «112» от жителей Петербурга. Звонившие, не сговариваясь, обещали «всех взорвать».

По информации «Фонтанки», первой, около семи вечера 18 марта, позвонила выпившая пенсионерка из Выборгского района. Шестидесятилетняя петербурженка пригрозила расправиться сразу со всеми, для чего она якобы готовит бомбу. Ничего подобного, когда пьяную женщину задерживали в ее квартире, не нашли.

Пока пенсионерка отсыпалась в отделе, а полиция размышляла над возбуждением уголовного дела, в соседнем районе до аналогичного додумался еще один «террорист». Звонок поступил ночью 19 марта с телефона тридцатилетнего петербуржца, голос в трубке также обещал всех взорвать. Автора послания разыскивает полиция Приморского района.