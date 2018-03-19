Квартирные воры сорвали паломничество петербуржцев в Грецию

Деньги паломников исчезли из петербургской квартиры. Пасхальную поездку в Грецию, похоже, придется отменить.

Как стало известно "Фонтанке", вечером 18 марта в 53 отдел полиции с заявлением обратилась 71-летняя местная жительница. Она сообщила, что после визита двух мужчин, ремонтировавших ее компьютер, из квартиры на Богатырском проспекте, 49, корпус 2, исчезли 15300 евро и 35000 рублей (общий ущерб – более миллиона рублей). Видимо, комнату молодые люди осмотрели, пока хозяйка ходила на кухню, чтобы принести им воды. А жажда мучила гостей постоянно – женщине приходилось выносить им воды несколько раз.

В разговоре с полицейскими потерпевшая призналась, что деньги в иностранной валюте принадлежали не ей – это взносы паломников, которые в апреле 2018-го должны были отправиться в Грецию.

Отметим, что судя по данным открытых источников, жертва воров – гид, которая организует туры в Грецию для православных верующих. Она имеет двойное гражданство и проживает как в Петербурге, так и на берегу Средиземного моря. Поездка с паломниками, судя по всему, была приурочена к Пасхе.