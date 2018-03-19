Петербуржец заподозрил сиделок в краже орденов его отца и деда

Награды сражавшегося на Ленинградском фронте солдата и его сына пропали с кителя последнего. Правнук красноармейца заподозрил в краже сиделок.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию 18 марта обратился житель Петербурга, который после смерти отца обнаружил, что китель последнего кто-то оставил «голым». Среди юбилейных наград там висели орден Нахимова, орден «Красного Знамени» и «Красной Звезды», медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «Медаль Жукова», которые принадлежали деду заявителя, и медали «За безупречную службу», «Ветеран вооруженных сил СССР» и «300 лет российскому флоту», которыми награждали его отца. Материальной ценности для правнука героя Великой Отечественной войны награды не составляют, но он рассчитывает их вернуть. И даже указал полицейским на сиделок, как на подозреваемых. Две женщины ухаживали за его отцом с апреля 2017 года в квартире на Дунайском проспекте. Награды пропали после смерти пенсионера и последующего увольнения сиделок.