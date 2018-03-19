В Крыму и Севастополе Владимир Путин набрал более 90 процентов голосов. Предварительные итоги выборов 19 марта подвели местные избиркомы.

В Крыму в голосовании приняли участие 71,37 процента избирателей. Владимира Путина поддержали 92,13 процента жителей полуострова. Второе место занял Павел Грудинин с результатом 2,21 процента. На третьем месте – Владимир Жириновский с 1,64 процента голосов.

Явка на выборах президента в Севастополе составила 71,67 процента. По предварительной информации, Владимир Путин набрал 90,19 процента голосов, за ним следует Павел Грудинин с 3,59 процента голосов, на третьем месте также Владимир Жириновский.

По предварительной информации, Владимир Путин победил на выборах с рекордным за всю историю России результатом в 76,66 процента голосов избирателей, за него проголосовали более 56 миллионов россиян.

Владимир Путин до официального подведения итогов начал думать о новом правительстве, а перспектива 2030 года, когда он снова сможет выставить себя на выборы, пока кажется ему смешной.

Вечером 18 марта Путин приехал на Манежную площадь и сообщил многотысячной толпе, что он и его команда обречены на успех.

«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию в Петербурге. Результаты выборов публикуются здесь.