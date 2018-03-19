На Камчатке ждут шторм с девятиметровыми волнами

В акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение. Как 19 марта предупреждает региональный МЧС, волны могут достигать девяти метров в высоту.

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 20 марта 2018 года ожидается опасное волнение высотой 8 — 9 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря в районе 11310 (прибрежная акватория Алеутского района), 21 марта в первой половине ночи явление распространится в район 11290 (Берингово море)», — говорится в сообщении.

Руководителям судоходных компаний спасатели рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.