Названный виновным в крушении Boeing MH17 летчик найден мёртвым

На Украине найден мертвым исполняющий обязанности начальника николаевского аэропорта и бывший боевой летчик 299-й бригады тактической авиации Владислав Волошин, которого ранее СМИ называли причастным к крушению боинга Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе. Об этом пишет РБК со ссылкой на местное издание «Николаевские новости». О гибели Волошина также сообщает портал Николаевска 0512.ua со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным полиции, 18 марта он совершил суицид, когда его семья была дома. Ее члены вызвали пострадавшему скорую помощь, он был госпитализирован, но скончался в больнице. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство», «как того требует процедура в подобных случаях», отмечается в сообщении украинских правоохранителей.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. В результате все находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

В декабре 2014 года газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с «секретным свидетелем» крушения малайзийского самолета. По его словам, он видел, как в день катастрофы в воздух поднялся украинский штурмовик Су-25, который был оснащен ракетами класса «воздух — воздух». За его штурвалом находился капитан Владислав Волошин, сказал собеседник издания. Он отметил, что, когда самолет приземлился, ракет на его борту не было.

СБУ, в свою очередь, сообщала, что ведомство провело проверку и установило, что 17 июля авиация ВСУ «в соответствии с планом проведения антитеррористической операции не применялась». С другой стороны, показания «секретного свидетеля» проверили следователи СКР. «Те факты и сведения, которыми располагал и о которых четко, не путаясь, рассказывал свидетель, убеждают следователей, что показания его правдивы, что, кстати, и подтвердило исследование на полиграфе», — говорилось в сообщении ведомства.