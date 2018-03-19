Еще
10:21 19.03.2018
Пришлите свою новость!
10:19
В Петербурге посчитали все голоса. Путин набрал на 1,5 % меньше, чем в других регионах
10:18
Грудинин проспорил Дудю усы
10:10
Устроившего дебош в троллейбусе с перцовым баллоном петербуржца оставили на свободе
10:06
Жириновский пророчит отмену президентских выборов в России
09:57
Выпускники медвузов работают в поликлиниках Петербурга с наставниками
09:50
ЦИК посчитала 99,75 процента голосов
09:31
США наладили секретный канал связи с Северной Кореей
09:22
Перепившие петербуржцы обещали «всех взорвать» в день выборов
09:17
Квартирные воры сорвали паломничество петербуржцев в Грецию
09:11
Петербуржец заподозрил сиделок в краже орденов его отца и деда
09:07
В Крыму и Севастополе Владимир Путин набрал более 90 процентов голосов
08:52
Российских водителей обязали светиться
08:45
На Камчатке ждут шторм с девятиметровыми волнами
08:35
Названный виновным в крушении Boeing MH17 летчик найден мёртвым
08:22
На дамбе автовоз влетел в BMW
08:11
Глава МИД Украины просит Евросоюз ввести санкции против Шредера
08:02
Мировые лидеры начали поздравлять Путина с победой на выборах
04:15
На Брянцевском фестивале выступят 25 детских театральных студий со всей страны
03:54
Эксперты ответят на все вопросы о блокчейне
03:32
Петербуржцам расскажут о роли сериалов в современном мире
03:24
При подсчете голосов в Петербурге зафиксировали 82 нарушения
02:27
ЦИК посчитала 90 процентов голосов
01:35
Петербург отдал Ксении Собчак вдвое больше голосов, чем Россия
00:50
ЦИК обработала 70 процентов бюллетеней
00:10
Путин: Я должен до 100 лет сидеть?
00:03
Ленобласть не спешит признать, что выбрала Путина
18/03
Полтавченко: Выборы прошли спокойно и по-деловому
18/03
Путин: Начинаю думать о новом правительстве
18/03
Выбор России на три четверти состоит из Путина
18/03
Владимир Путин спросил Манежную про обреченность
18/03
Из-за усердия настоятельницы бюллетени Хутынского монастыря признаны недействительными
18/03
Первые данные ЦИК по Петербургу: Путин набирает 76 %
18/03
В день выборов петербуржцы жаловались на нарушения больше 300 раз
18/03
Экзитпол: Петербург отдал Путину 67,5 % голосов, Россия - 73,9%
18/03
Бузова готова заплатить 1500 рублей за правильно заполненный бюллетень
18/03
Путин набирает более 70 процентов
18/03
Калининград завершил президентские выборы в России
18/03
Меньше тысячи петербуржцев пришли на митинг воссоединения Крыма с Россией
18/03
В ЦИКе ждут жалоб от петербуржцев, не нашедших себя в списках для голосования
18/03
Собчак предложила Навальному стать парой. Навальный отказался
18/03
Петербург проголосовал за президента
18/03
«Тойота» раскрыла возможности новой петербургской Camry
18/03
В Петербурге нашлась УИК, занижающая явку: будет проще посчитать бюллетени
18/03
В Москве и Крыму не стали эвакуировать избирательные участки после «минирования»
18/03
Глава Леноблизбиркома опроверг данные правительства о явке в 61%
18/03
В МВД РФ назвали количество уголовных дел, связанных с выборами
18/03
Lamborghini, «Ланос» и трамвай – забавное трио собралось на мосту Александра Невского
18/03
Наблюдатели Петербурга отчитались о 180 жалобах на нарушения на избирательных участках
18/03
В Петербурге исчезли 250 тысяч избирателей
18/03
В Новой Голландии закрывается каток
18/03
Петербург обогнал Москву по явке на президентские выборы
18/03
В день выборов в Петербурге задержаны трое оппозиционеров
18/03
В Ленобластном Кузьмолово сломались КОИБы
18/03
Камера зафиксировала драку на избирательном участке в Дагестане
18/03
Google обрушил стоимость биткоина
18/03
В Николаеве найден мертвым бывший летчик, которого обвиняли в катастрофе «Боинга»
18/03
Пришли нарядные: крылья, рога, трусы и ракета избирателей-2018
18/03
Башар Асад посетил передовую в Восточной Гуте
18/03
Россиянин Большунов выиграл две лыжные гонки подряд на финальном этапе Кубка мира
18/03
Франция не признает итоги российских выборов в Крыму
18/03
Велосипедист погиб на дороге в Ленобласти
18/03
Представители Путина, Титова и Сурайкина не заметили нарушений на выборах в Петербурге
18/03
Петербуржец заплатит за агитацию в день голосования
18/03
Глава МИД Великобритании хотел бы расследовать дело Скрипаля вместе с Россией, но сомневается
18/03
Средняя явка по России подобралась к 50%
18/03
Роберто Манчини: «Я бы хотел вернуться в АПЛ, но в команду, которая давно не побеждала»
18/03
Явка в Петербурге на 15:00 - меньше 40%
18/03
Сирийские военные лишились редчайшего «итальянского» танка
18/03
Члена ТИК выпроводили с участка на Энгельса со словами «не пускать больше никогда»
18/03
Российские паралимпийцы стали вторыми в медальном зачете
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
19.03.2018 08:35

Названный виновным в крушении Boeing MH17 летчик найден мёртвым

На Украине найден мертвым исполняющий обязанности начальника николаевского аэропорта и бывший боевой летчик 299-й бригады тактической авиации Владислав Волошин, которого ранее СМИ называли причастным к крушению боинга Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе. Об этом пишет РБК со ссылкой на местное издание «Николаевские новости». О гибели Волошина также сообщает портал Николаевска 0512.ua со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным полиции, 18 марта он совершил суицид, когда его семья была дома. Ее члены вызвали пострадавшему скорую помощь, он был госпитализирован, но скончался в больнице. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство», «как того требует процедура в подобных случаях», отмечается в сообщении украинских правоохранителей.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. В результате все находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

В декабре 2014 года газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с «секретным свидетелем» крушения малайзийского самолета. По его словам, он видел, как в день катастрофы в воздух поднялся украинский штурмовик Су-25, который был оснащен ракетами класса «воздух — воздух». За его штурвалом находился капитан Владислав Волошин, сказал собеседник издания. Он отметил, что, когда самолет приземлился, ракет на его борту не было.

СБУ, в свою очередь, сообщала, что ведомство провело проверку и установило, что 17 июля авиация ВСУ «в соответствии с планом проведения антитеррористической операции не применялась». С другой стороны, показания «секретного свидетеля» проверили следователи СКР. «Те факты и сведения, которыми располагал и о которых четко, не путаясь, рассказывал свидетель, убеждают следователей, что показания его правдивы, что, кстати, и подтвердило исследование на полиграфе», — говорилось в сообщении ведомства.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29

Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела

Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56

Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе

Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55

Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек

3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Устроившего дебош в троллейбусе с перцовым баллоном петербуржца оставили на свободе
Перепившие петербуржцы обещали «всех взорвать» в день выборов
Квартирные воры сорвали паломничество петербуржцев в Грецию
Петербуржец заподозрил сиделок в краже орденов его отца и деда
На Камчатке ждут шторм с девятиметровыми волнами
Названный виновным в крушении Boeing MH17 летчик найден мёртвым
На дамбе автовоз влетел в BMW
В Москве и Крыму не стали эвакуировать избирательные участки после «минирования»
В МВД РФ назвали количество уголовных дел, связанных с выборами
В день выборов в Петербурге задержаны трое оппозиционеров
Природа сексуального насилия кроется в культурном наследии
Эти после угонов в плен не сдавались
«Будто самолет на дом упал»
Очевидцы: На Народного Ополчения произошло обрушение в жилом доме
Дацик - первый со времен Иисуса. Но все же грешен
Русский «Новичок» для британского перебежчика
Путешествие Фимы из Минска с мешком на голове
Как мигранты в Петербурге стали подданными короля
Что известно об отравлении российского шпиона в Британии
ФСО разлучила блондинку Андрея с Россией
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербург обогнал Москву по явке на президентские выборы

Меньше тысячи петербуржцев пришли на митинг воссоединения Крыма с Россией

скриншот из социальных сетей

Пришли нарядные: крылья, рога, трусы и ракета избирателей-2018

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.