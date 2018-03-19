Глава МИД Украины просит Евросоюз ввести санкции против Шредера

Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин призвал Европейский союз подумать о санкциях против бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Об этом он заявил в интервью Bild.

«Важно, чтобы санкции вводились против всех, кто за рубежом продвигает проекты Путина. Герхард Шрёдер известен в мире как главный путинский лоббист. Поэтому нужно изучить, что ЕС может с этим сделать», — приводит слова министра иностранных дел Украины РБК.

Шрёдер выступал с критикой санкционной политики, которую ведут против России США и ЕС. Так, в декабре 2014 года он говорил, что вера в то, что «с помощью санкций можно заставить Россию вести себя так, как хочет Запад, в известной степени иллюзорна». Кроме того, бывший канцлер в 2014 году называл политику Европейского союза в отношении Украины ошибочной, потому что ЕС предложил Киеву выбирать между Россией и Европой. Шрёдер высказал мнение, что Евросоюзу следует позволить Украине выстраивать отношения на двух направлениях.

Герхард Шрёдер занимает должность председателя комитета акционеров компании Nord Stream. В конце сентября 2017 года он вошел в состав совета директоров компании «Роснефть» и избран его председателем.