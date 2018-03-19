Мировые лидеры начали поздравлять Путина с победой на выборах

Главы государств начали поздравлять действующего президента России Владимира Путина с переизбранием на пост.

Поздравительные телеграммы Путину направили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

После обработки 99% бюллетеней Владимир Путин лидирует на выборах с 76,65% голосов. В Петербурге Путин набрал 75,02 процента голосов избирателей.

Владимир Путин до официального подведения итогов начал думать о новом правительстве, а перспектива 2030 года, когда он снова сможет выставить себя на выборы, пока кажется ему смешной.

Вечером 18 марта Путин приехал на Манежную площадь и сообщил многотысячной толпе, что он и его команда обречены на успех.

«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию в Петербурге. Результаты выборов публикуются здесь.