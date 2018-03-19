При подсчете голосов в Петербурге зафиксировали 82 нарушения

Команда наблюдателей Петербурга опубликовала рейтинг нарушений, отмеченных за закрытыми дверями избирательных участков в ночь на 19 марта. Больше всего возмутила скрытность членов УИКов.

Как следует из опубликованного отчета, четверть поступивших жалоб связана с препятствиями наблюдателям исполнять свои непосредственные обязанности. К половине первого часа понедельника 25, 61% обращений касались невозможности проследить за всеми действиями членов участковых избирательных комиссий. Нежеланных «контролеров» либо не пускали вовсе, либо прятались от них в закрытых комнатах (УИК №9 и УИК №48 в Адмиралтейском районе).

Вторую строчку заняли претензии к работе с бюллетенями (20, 51%). Вопреки методичкам и тренингам процедуру соблюдали не все. Так, в 123-м УИК на Васильевском острове комиссия и вовсе не утруждала себе подсчетом: бюллетени из урны вывалили в мешок и отвезли в ТИК без итогового протокола.

Также в список попали жалобы на оснащение участков – на местах отсутствовали сейфы или аналогичные металлические ящики с бюллетенями (12,2%), возникали проблемы с последовательностью действий на старте подсчета голосов (10,26%). На некоторых участках выездные урны не были признаны недействительными (10,26%). К примеру, 21-й УИК Адмиралтейского района поехал за голосом мертвого горожанина. Отмечается, что за первые два часа работы с галочками, которые проставили избиратели напротив фамилии было зафиксировано несколько десятков нарушений, а после одиннадцати вечера градус возмущения чистотой подсчетов заметно подрос.

Петербург при этом справляется с объемом голосов, отданных за нового лидера страны, не слишком оперативно. Результаты подсчитали меньше половины участковых комиссий. Впрочем, у близких к власти общественных наблюдателей и явка, ни сам процесс голосования особых нареканий не вызывает. Как следует из предварительных результатов Центризбиркома, сомнений в том, кто возглавит страну в ближайшие шесть лет, нет.

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