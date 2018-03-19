ЦИК посчитала 90 процентов голосов

Центральная избирательная комиссия аккумулировала более 90 процентов голосов на выборах президента России. Сенсации не случится, Жириновский не догонит Грудинина.

Как сообщает ЦИК, по состоянию на четверть третьего утра 19 марта посчитаны 91,9 процентов голосов по всей стране. Владимир Путин продолжает бороться только с собой, его показатель медленно тянется к заветным 77 %. Планку 12 процентов удерживает Павел Грудинин, но постепено показывает снижение популярности. Владимир Жириновский давно не дышит ему в спину. Ксения Собчак набрала 1,6 процента. За ее спиной остались Явлинский, Титов, Сурайкин и Бабурин.

В финале подсчета Петербург сбавил обороты, и если раньше промежуточные итоги показывали свыше 76 процентов голосов петербуржцев, отданных за Путина, то теперь цифра стремится к 75. Спад связан с растущей популярностью Ксении Собчак, уже набравшей более 4 процентов, и Григория Явлинского, которому доверились 3 процента избирателей.

У Владимира Путина после победы на выборах нет планов сидеть в кресле президента до ста лет, а у Рамзана Кадырова есть большое желание привести данные реального голосования к результатам экзитпола. Пока Чечня не входит даже в пятерку лидеров по голосованию за Путина.