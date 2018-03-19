Петербург отдал Ксении Собчак вдвое больше голосов, чем Россия

Ксения Собчак укрепила свои позиции на выборах президента России. Ее показатель повысился с началом подсчета голосов в западных регионах страны. Петербург голосует за Собчак кратно чаще.

Как следует из статистики ЦИК, 19 марта по состоянию на 01.13 подсчитаны более 80 процентов голосов избирателей. В общую массу включается все большее количество бюллетеней из европейской части России.

Калининград, Подмосковье, Мурманск и другие регионы отдают Собчак голосов больше, чем в среднем по стране. В настоящее время ее национальный рейтинг составляет 1,55 %, что позволяет новичку президентских гонок занимать четвертое место из восьми. В Петербурге за Собчак проголосовали 3,93 %, в Москве — 4,03.

Под конец выборного дня Собчак пришла к Алексею Навальному и предложила стать парой, но получила отказ.

Безусловным лидером выборов остается Владимир Путин. Его показатель превысил 76 процентов.

На текущий момент результат голосования выглядит так:



Владимир Путин — 76,22%



Павел Грудинин — 12,25%



Владимир Жириновский — 5,96%



Ксения Собчак — 1,54,



Григорий Явлинский — 0,93,



Борис Титов — 0,71,



Максим Сурайкин — 0,68,



Сергей Бабурин — 0,64.

«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию. Результаты выборов публикуются здесь.