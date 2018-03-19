Петербург отдал Ксении Собчак вдвое больше голосов, чем Россия
Ксения Собчак укрепила свои позиции на выборах президента России. Ее показатель повысился с началом подсчета голосов в западных регионах страны. Петербург голосует за Собчак кратно чаще.
Как следует из статистики ЦИК, 19 марта по состоянию на 01.13 подсчитаны более 80 процентов голосов избирателей. В общую массу включается все большее количество бюллетеней из европейской части России.
Калининград, Подмосковье, Мурманск и другие регионы отдают Собчак голосов больше, чем в среднем по стране. В настоящее время ее национальный рейтинг составляет 1,55 %, что позволяет новичку президентских гонок занимать четвертое место из восьми. В Петербурге за Собчак проголосовали 3,93 %, в Москве — 4,03.
Под конец выборного дня Собчак пришла к Алексею Навальному и предложила стать парой, но получила отказ.
Безусловным лидером выборов остается Владимир Путин. Его показатель превысил 76 процентов.
На текущий момент результат голосования выглядит так:
Владимир Путин — 76,22%
Павел Грудинин — 12,25%
Владимир Жириновский — 5,96%
Ксения Собчак — 1,54,
Григорий Явлинский — 0,93,
Борис Титов — 0,71,
Максим Сурайкин — 0,68,
Сергей Бабурин — 0,64.
«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию. Результаты выборов публикуются здесь.
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