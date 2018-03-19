Честность. Стабильность. Путин.
Центризбирком обработал почти 90 процентов протоколов, исходя из них, Владимир Путин набирает более 75 процентов голосов. Петербург пока отстает – лишь меньше половины участковых комиссий подсчитали результаты. По предварительным итогам, на выборы пришли более 60 процентов горожан, а близкие к власти общественные наблюдатели еще до окончания процесса подсчета отчитались об отсутствии нарушений.
О том, что процесс голосования в городе прошел, как нельзя более честно, заявили вечером 18 марта представители корпуса общественных наблюдателей. Так, например, глава Общественной палаты Нина Кукурузова и ее коллега руководитель рабочей группы Общественной палаты по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан Владимир Шамахов сообщили, что в основном кричали о нарушениях наблюдатели от двух кандидатов, но почему-то не жаловались в избирательные комиссии. «Был шумовой эффект, но он не смог затмить главного показателя», – пришли они к выводу.
По словам представителей Общественной палаты, те жалобы, что были, устранены тут же, а все, кто хотел, смог проголосовать. «Было нарушение в одном из районов, дом якобы открепился в другой регион. Но мы проверили и выявили только четырех человек», – добавила Кукурузова.
«Вне всякого сомнения была совершенно новая категория открытости и прозрачности выборов. А иностранные наблюдатели заметили, что только в России выборы воспринимаются, как праздник: люди приходят семьями, все хотят сделать для страны что-то хорошее», – подчеркнул Шамахов.
О том, как город сплотился, чтобы выбрать правильного кандидата рассказал журналистам и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко: «Люди сделали единственный правильный выбор, проголосовав за нашего земляка. Сколько было призывов не ходить, страсти рассказывали про нарушения. Никаких инцидентов и нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не было», – заверил глава города.
В такт этому полпред по СЗФО Александр Беглов на пресс-конференции поблагодарил за работу правоохранительные органы, которые провели профилактику, не допустив провокаций. Говорил ли он полутора десятках оппозиционеров, получивших несколько суток ареста накануне дня голосования, журналистам уточнить не удалось.
И Беглов, и Полтавченко объяснили победу Путина одним: качественным улучшением жизни за прошедшие годы. Она могла бы быть еще лучше, но, по словам Беглова, помешали санкции, внешняя обстановка, в том числе вокруг олимпиады. Тем не менее, подчеркнул чиновник, жители Северо-Запада достойно ответили, проголосовав на выборах.
Соруководитель штаба Владимира Путина в Петербурге, ректор Горного Владимир Литвиненко напомнил и то, что во время кампании часто выходила «искаженная информация». «Мы понимаем, у СМИ есть хозяева и заказчики», – развел он руками.
У петербургского Горизбиркома к вечеру 18 марта была более приземленная информация. Весь день там обрабатывали данные о предполагаемых нарушениях. Из более 100 сообщений на сайте «Голоса» подтвердились, по данным комиссии, только 12 процентов. Всего же ГИК получил 87 обращений и 36 жалоб. Касались они и списков избирателей: например, даже сенатор Людмила Нарусова не нашла себя на участке, рядом с которым прописана. Также жаловались на анкетирование, процесс видеосъемки и ограничение передвижения наблюдателей. О том, почему часть избирателей оказалась откреплена от своих участков в другие регионы, в Горизбиркоме пока сообщить не смогли, но пообещали разобраться.
Явку по городу пока не называют – она будет известна только после обработки протоколов на 100 процентов.
Тем временем, в Москве проигравшие кандидаты начали оценивать прошедшую кампанию.
Григорий Явлинский заявил, что миллион голосов для него – это немало и означает, что этим людям нужны перемены, а значит он будет бороться дальше. Владимир Жириновский назвал условия выборной гонки неравными, в том числе потому что "спортсмены и артисты все [были] за одного кандидата, условия ведения кампании неравные, все скандалы были спровоцированы специально". Максим Сурайкин еще надеется на лучший результат. А Сергей Бабурин назвал предварительные итоги чудесами. Павел Грудинин отозвался о кампании, как о грязной и нечестной. А Ксения Собчак, придя на программу к Алексею Навальному, назвала результат гонки для себя максимумом из того, что она хотела сделать.
В сильные рассуждения вдаваться не стал Владимир Путин. На митинге в честь годовщины присоединения Крыма он пообещал думать о будущем и работать: «Мы не будем руководствоваться текущими конъюнктурными соображениями, мы будем думать о будущем, о будущем наших детей. Мы обречены на успех, да?!». Толпа ликовала.
Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»