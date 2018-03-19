Честность. Стабильность. Путин.

В Петербурге и стране подвели предварительные итоги прошедшего дня голосования. Ожидаемо победил Путин. Не менее ожидаемо, чиновники победу назвали честной.

Центризбирком обработал почти 90 процентов протоколов, исходя из них, Владимир Путин набирает более 75 процентов голосов. Петербург пока отстает – лишь меньше половины участковых комиссий подсчитали результаты. По предварительным итогам, на выборы пришли более 60 процентов горожан, а близкие к власти общественные наблюдатели еще до окончания процесса подсчета отчитались об отсутствии нарушений.

О том, что процесс голосования в городе прошел, как нельзя более честно, заявили вечером 18 марта представители корпуса общественных наблюдателей. Так, например, глава Общественной палаты Нина Кукурузова и ее коллега руководитель рабочей группы Общественной палаты по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан Владимир Шамахов сообщили, что в основном кричали о нарушениях наблюдатели от двух кандидатов, но почему-то не жаловались в избирательные комиссии. «Был шумовой эффект, но он не смог затмить главного показателя», – пришли они к выводу.

По словам представителей Общественной палаты, те жалобы, что были, устранены тут же, а все, кто хотел, смог проголосовать. «Было нарушение в одном из районов, дом якобы открепился в другой регион. Но мы проверили и выявили только четырех человек», – добавила Кукурузова.

«Вне всякого сомнения была совершенно новая категория открытости и прозрачности выборов. А иностранные наблюдатели заметили, что только в России выборы воспринимаются, как праздник: люди приходят семьями, все хотят сделать для страны что-то хорошее», – подчеркнул Шамахов.

О том, как город сплотился, чтобы выбрать правильного кандидата рассказал журналистам и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко: «Люди сделали единственный правильный выбор, проголосовав за нашего земляка. Сколько было призывов не ходить, страсти рассказывали про нарушения. Никаких инцидентов и нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не было», – заверил глава города.

В такт этому полпред по СЗФО Александр Беглов на пресс-конференции поблагодарил за работу правоохранительные органы, которые провели профилактику, не допустив провокаций. Говорил ли он полутора десятках оппозиционеров, получивших несколько суток ареста накануне дня голосования, журналистам уточнить не удалось.

И Беглов, и Полтавченко объяснили победу Путина одним: качественным улучшением жизни за прошедшие годы. Она могла бы быть еще лучше, но, по словам Беглова, помешали санкции, внешняя обстановка, в том числе вокруг олимпиады. Тем не менее, подчеркнул чиновник, жители Северо-Запада достойно ответили, проголосовав на выборах.

Соруководитель штаба Владимира Путина в Петербурге, ректор Горного Владимир Литвиненко напомнил и то, что во время кампании часто выходила «искаженная информация». «Мы понимаем, у СМИ есть хозяева и заказчики», – развел он руками.

У петербургского Горизбиркома к вечеру 18 марта была более приземленная информация. Весь день там обрабатывали данные о предполагаемых нарушениях. Из более 100 сообщений на сайте «Голоса» подтвердились, по данным комиссии, только 12 процентов. Всего же ГИК получил 87 обращений и 36 жалоб. Касались они и списков избирателей: например, даже сенатор Людмила Нарусова не нашла себя на участке, рядом с которым прописана. Также жаловались на анкетирование, процесс видеосъемки и ограничение передвижения наблюдателей. О том, почему часть избирателей оказалась откреплена от своих участков в другие регионы, в Горизбиркоме пока сообщить не смогли, но пообещали разобраться.

Явку по городу пока не называют – она будет известна только после обработки протоколов на 100 процентов.

Тем временем, в Москве проигравшие кандидаты начали оценивать прошедшую кампанию.

Григорий Явлинский заявил, что миллион голосов для него – это немало и означает, что этим людям нужны перемены, а значит он будет бороться дальше. Владимир Жириновский назвал условия выборной гонки неравными, в том числе потому что "спортсмены и артисты все [были] за одного кандидата, условия ведения кампании неравные, все скандалы были спровоцированы специально". Максим Сурайкин еще надеется на лучший результат. А Сергей Бабурин назвал предварительные итоги чудесами. Павел Грудинин отозвался о кампании, как о грязной и нечестной. А Ксения Собчак, придя на программу к Алексею Навальному, назвала результат гонки для себя максимумом из того, что она хотела сделать.

В сильные рассуждения вдаваться не стал Владимир Путин. На митинге в честь годовщины присоединения Крыма он пообещал думать о будущем и работать: «Мы не будем руководствоваться текущими конъюнктурными соображениями, мы будем думать о будущем, о будущем наших детей. Мы обречены на успех, да?!». Толпа ликовала.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»