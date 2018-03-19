ЦИК обработала 70 процентов бюллетеней

Центральная избирательная комиссия в половине первого ночи закончила обработку 70 процентов бюллетеней. Расклад сил не меняется, Владимир Путин лидирует.

Как следует из статистики ЦИК 19 марта, Путин достиг отметки 76 процентов голосов, ближайший конкурент Павел Грудинин снизил свой показатель до 12,5 процентов.

Остальные шесть кандидатов набрали в складчину чуть более десяти процентов.

Владимир Путин до официального подведения итогов начал думать о новом правительстве, а перспектива 2030 года, когда он снова сможет выставить себя на выборы, пока кажется ему смешной.

Вечером 18 марта Путин приехал на Манежную площадь и сообщил многотысячной толпе, что он и его команда обречены на успех.

«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию в Петербурге. Результаты выборов публикуются здесь.