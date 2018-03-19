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19.03.2018 00:10

Путин: Я должен до 100 лет сидеть?

Кандидат в президенты Владимир Путин дал понять, что не собирается работать главой государства до ста лет. Во всяком случае, сейчас он к этой идее относится скептически.

Как следует из небольшой пресс-конференции Путина вечером 18 марта, сомнений в его победе за пост президента не остается, и на волне этой уверенности федеральные журналисты затронули тему выборов через двенадцать лет.

«Вы планируете возвращение в 2030 году?» – спросили Путина.

Кандидат отреагировал с эмоцией:

«Ну это немножко смешно, я должен до 100 лет сидеть?»

По Конституции России, президент избирается сроком на шесть лет, одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд. Делать перерыв и возвращаться главный закон страны не возбраняет.

Владимир Путин после президентства Дмитрия Медведева вернулся на пост в 2012 году. Выборы-2018 он, скорее всего, тоже выиграет, о чем говорят промежуточные итоги ЦИК. В 2024-м Путин баллотироваться не сможет, но потом его возвращение теоретически возможно. Шутка про вековой возраст отчасти понятна, так как в 2030-м Владимиру Владимировичу исполнится всего 78.

Зато на пресс-конференции стало ясно, чему будут посвящены ближайшие мысли Путина. После инаугурации возможны изменения в правительстве. О том, сохранит ли Дмитрий Медведев пост премьер-министра, кандидат в президенты ответа не дал, но уточнил, что начнет предметно думать об этом уже сегодня.

«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге. За результатом следите здесь


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